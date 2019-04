Kotimaa

numero 1 Kristina-nukke makaa laverilla kuin alttarilla, mutta koruton tila ei synnytä pyhyyden tunnetta.Ensin on ohitettu kuppila, pesula ja ravintola ja kierretty Kannelmäen vanhan ostoskeskuksen taakse. Seksinukkebordellin huomaamaton sisäänkäynti on pysäköintialueen puolella.Sisään pääsee laskeutumalla portaat ja soittamalla ovikelloa. Oven avaava herrasmies ei välitä saada nimeään lehteen.Huoneessa on parikin tuuletinta mutta silti kuuma. Käytävästä kantautuu Eric Clapton https://www.is.fi/haku/?query=eric+clapton Pöydällä on kolme kondomia, pyyhe, talouspaperia, puhdistusliinoja, käsidesiä ja Portugalin Playboyn viimevuotinen numero, jossa on laaja artikkeli Tiina Jylhästä https://www.is.fi/haku/?query=tiina+jylhasta iho on viileä, mutta kai se siitä lämpenisi. Metalliset luut tuntuvat ohuiden ranteiden läpi.Käsiin jää nahkea tunne. Se johtuu varmaan desinfiointiaineesta.Kristinan iho on rikki polvista, kuin se olisi kaatunut pyöräillessä. Oikea kainalo on revennyt.Nukke on painava ja raajojen liikuttelu vaatii voimaa. Silti ne lähtevät välillä irti.– Nukkeja käsitellään usein todella, todella väkivaltaisesti, bordelli-isäntä Antti Kurhinen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kurhinen sanoo.Lyöntien äänet kuuluvat toisinaan ovien läpi. Joskus nuken pää löytyy nurkasta.Bordellin kallein nukke Candy kesti kuukauden tai puolitoista.– Kun on kuitenkin vakuutukset, ei ole viitsitty niin paljon puuttua.Ja on parempi, että sen kaltaiset fantasiat toteutetaan nuken kuin ihmisen kanssa, Kurhinen sanoo.Jos nukke ei ole liian pahasti hajalla, bordellin venäläiset omistajat korjaavat sen. He toimivat rakennusalalla ja ovat sellaisessa taitavia.avattiin syksyllä, ja asiakkaiden virta on tasoittunut. Kurhisen mukaan heitä tulee viikossa 50–100. Vakioasiakkaita on joitain kymmeniä.Enemmänkin saisi tulla, Kurhinen sanoo.– Mutta ymmärrämme, että tämä on marginaalituote.Naisiakin käy, mutta aika vähän.Pian bordelli joutuu muuttamaan, sillä koko ostoskeskus puretaan.joskus asiakas haluaa sekä mies- että naisnuken. Se järjestyy, mutta jokaisesta nukesta maksetaan erikseen.Nukke pestään joka asiakkaan jälkeen. Siihen varataan ainakin puoli tuntia. Pahasti likaantunut nukke viedään suihkuun.Jos kaikki asiakkaat käyttäisivät kondomia, työtä olisi vähemmän.odottaa Romeo. Kurhinen valitsi nimen itse.Romeo hankittiin, kun asiakkaat kyselivät miesnukkea. Se on kuitenkin jäänyt vähälle käytölle.– Se on ollut pieni pettymys, Kurhinen sanoo.Romeo on pehmeämpi kuin Kristina. Sormet uppoavat muhkeisiin rintalihaksiin. Kristinan rinnat olivat kiinteät.Romeolla ei ole muuta riisuttavaa kuin silmälasit. Kaikilla nukeilla on silmälasit.Asiakkaat ovat pyydelleet niitä.

Viime syksynä kuvatulla videolla esitellään bordellin kallein nukke, nyt jo edesmennyt Candy.