Sauli Niinistö kertoo nyt rintataskustaan törröttäneen setelin kohtalosta – viisikymppinen menee hyvään tarkoitukseen

Sauli Niinistö kertoo nyt rintataskustaan törröttäneen setelin kohtalosta – viisikymppinen menee hyvään tarkoi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto osallistui tänään kansalliseen veteraanipäivään Kuopiossa. Päätilaisuuden jälkeen hän tapasi mediaa.Ilta-Sanomat kysyi presidentiltä, miten todennäköisenä presidentti pitää ennenaikaisia vaaleja. Presidentti Niinistö avasi valtiopäivät poikkeuksellisella puheella, jonka rivien välistä oli luettavissa, ettei hän näytä luottavan tulevan hallituksen yhteistyökykyyn tai hallituksen kestävyyteen.– Ennenaikaisia vaaleja! Juurihan vaalit käytiin, Niinistö vastasi.– Nyt tuo kysymys on kovin ennen aikainen.

Uskotteko hallituksen kestävän?

Kommentoi taskusta pilkistävää seteliä

Katso video: Niinistön rintataskusta pilkotti 50 euron seteli:

– Toivottavasti nyt syntyy hallitus, joka sen vanhan hyvän tavan mukaan istuu tuon nelivuotiskauden. Se on varmasti kaikkien etu, Niinistö totesi.Presidentti Niinistö hämmästytti torstaina pöytäseuruetta valtiopäivien avajaisten kahvitilaisuudessa.Presidentin puvussa näkyi erikoinen yksityiskohta: rintataskusta pilkisti taskuliinan sijaan 50 euron seteli. Seteli oli kääritty tötterölle.Seteli törrötti presidentin rintataskusta jo silloin kun hän saapui valtiosaliin, kutsuvieraille tarkoitettuun kahvitilaisuuteen. Presidentti Niinistön otti vastaan puhemies Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne Niinistö huomasi povitaskusta pilkottavan setelin siinä vaiheessa, kun tarjoilu alkoi. Hän sujautti setelin nopeasti syvemmälle taskuun.Ilta-Sanomat kysyi nyt presidentiltä mikä on setelin tarina.– Peräti että jollakin on ollut rahaa taskussa. En arvannutkaan että se on noin yllättävää.Niinistö kertoi hänellä olevan usein seteli taskussa.– Ajattelin käyttää sen johonkin hyvään tarkoitukseen, en eduskunnassa kylläkään. Kyllä se osittain on jo käytetty, mutta mulla on toinenkin viisikymppinen.– Yleensä pidän taskussa käteistä rahaa, mutta tänään ei ole.

Mitä ajattelet episodista?

– Mitäs minä siitä sen kummempia. Sattui vaan tulemaan seteli silmälasien mukana.

Harmittiko setelin tupsahtaminen ilmoille?

– Ei. Tulisipa joka kerta viisikymppinen sieltä, presidentti naurahtaa.