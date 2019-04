Kotimaa

Juha Sipilä myöntää: Olin vaaleissa rasite puolueelle – lupaa olla keskustan käytettävissä jatkossakin

Tappio käydään läpi ”umpirehellisesti”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilä: Puolue jää huonoon kuntoon

Keskusta suuntaa oppositioon

Keskustan väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä kävi vaalien jälkipyykkiä puolueen oman väen piirissä Riihimäellä. Tilanne oli otollinen itseruoskintaan. Puolueen kannatus laski alueella eduskuntavaaleissa peräti 54 prosenttia.Sipilä myönsi puheessaan, että hänen on erittäin vaikea sulattaa puolueen vaalitappiota eduskuntavaaleissa.Yksi selitys huonolle vaalimenestykselle on Sipilän mielestä puheenjohtajan ja pääministerin nopea kuluminen keulakuvana. Sipilä joutui selittämään julkisuudessa esimerkiksi hallituksen leikkauksia ja näki olleensa eduskuntavaaleissa rasite puolueelle.Sipilä lupasi puolueväelle, että keskustan tappio käydään umpirehellisesti läpi. Mikä sitten Sipilän mielestä meni vikaan?Sipilä viittasi näkemykseen, jonka mukaan tehdyllä ei ole merkitystä vaan sillä, mitä luvataan vaalikentillä. Sipilä uskookin monen päättäneen olla äänestämättä keskustaa jonkin yksittäisen leikkauksen perusteella. Äänestäjien harmistusta ei poistanut isojen asioiden saaminen kuntoon.Sipilää harmitti, ettei edes aluepolitiikkaan panostaminen tehonnut äänestäjiin. Esimerkiksi Kainuussa puolue menetti molemmat edustajansa.Sipilän mukaan vaalien päähuomio kiinnittyi talouden ja työllisyyden sijaan arvoihin, ja Keskusta jäi keskitien kannoilla paitsioon. Esimerkiksi ilmastokysymyksissä Sipilä arvioi puolueen ajaneen järkiratkaisua, ja perussuomalaiset puolestaan leimasi koko keskustelua humpuukiksi ja vihreät ajoivat autoilun ja lihansyönnin lopettamista.Sipilä osasi odottaa hallituksen päätösten syövän Keskustan kannatusta eduskuntavaaleissa. Mutta vaikka arvojen ääripäät jyräävätkin, erilaisia voimia kokoavalle puolueelle on hänen mukaansa jatkossakin tarvetta.Sipilä jättää puheenjohtajan tehtävän Keskustan ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa.Riihimäen puheessaan hän arvioi, että isänmaa jää hänen jäljiltään parempaan kuntoon. Samaan hengenvetoon hän myönsi, että puolue jää huonompaan kuntoon kuin se oli hänen ottaessaan puheenjohtajan tehtävän vastaan kesäkuussa 2012.Puolueen tulevaisuus pohjustetaan uuden puheenjohtajan johdolla. Sipilä kuitenkin lupasi olevansa jatkossakin käytettävissä muihin keskustan tehtäviin.Vaalituloksen perusteella äänestäjät ovat Sipilän mukaan osoittaneet keskustan suunnan oppositioon. Hallituskaavailuissa vaihtoehdot, joissa keskusta ei ole mukana, on tunnusteltava ensin.Puolueen kynnys lähteä hallitukseen on siis korkea. Ehtojen listan kärjessä ovat työllisyysasteen nosto ja sosiaaliturvan uudistaminen puolueen haluamalla tavalla.