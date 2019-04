Kotimaa

Helsingin seudun joukkoliikenteen lippu-uudistus tuli voimaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Seudun Liikenteessä (HSL) on astuttu vyöhykeaikaan, ja sisäiset ja seutuliput ovat jääneet historiaan. Lippu-uudistuksen takia tänään on lippujen myynnissä poikkeuksia. Lippuja voi ostaa HSL-sovelluksella, HSL-kortilla, osasta automaatteja ja bussinkuljettajilta. Sen sijaan HSL-kortille ei voi ladata kautta eikä arvoa.Tänään päivitetään 3 100 kortinlukijaa, yli 500 lippuautomaattia, yli 1 700 ajoneuvolaitetta sekä 300 myyntipisteen ja 19 palvelupisteen myyntijärjestelmät.Uudet lippuvyöhykkeet on nimetty kirjaimilla A,B,C ja D. Vyöhykkeet on piirretty noin kymmenen kilometrin levyisinä alueina Helsingin keskustasta alkaen.Uudistus koskettaa monia, sillä HSL:n jäsenkunnissa asuu lähes 1,3 miljoonaa ihmistä. Päivittäin HSL:n liikennevälineisiin noustaan keskimäärin yli miljoona kertaa.HSL odottaa joukkoliikenteen kysynnän kasvavan yleisesti ja etenkin Espoon suunnasta Helsinginniemelle.