Tässä ovat Eurojackpotin oikeat numerot – voittopotti nousee jo 77 miljoonaan euroon

26.4. 22:35

Eurojackpotissa ei löytynyt yhtään täysosumaa.

Veikkauksen mukaan tämän viikon paras tulos oli 5+1, joka pelattiin Saksassa. Voittosumma on 2,3 miljoonaa euroa.



5+0-tuloksilla voittaa reilut 101 518 euroa. Niitä löytyi kahdeksan kappaletta: kolme Saksasta, kolme Tanskasta, yksi Hollannista ja yksi Puolasta.



Tämän viikon kierroksen 17/2019 oikea voittorivi on 1, 6, 11, 17 ja 38. Tähtinumerot ovat 4 ja 8.



Ensi viikolla Eurojackpotin potissa on 77 miljoonaa euroa.