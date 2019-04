Siikalatvassa paloi 5 hehtaaria maastoa, sammutus jatkuu läpi yön – syttymissyyksi epäillään kytemään jäänyttä nuotion pohjaa

Kotimaa

Siikalatvassa paloi 5 hehtaaria maastoa, sammutus jatkuu läpi yön – syttymissyyksi epäillään kytemään jäänyttä

Jokilaaksojen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta kello 17.34. Alkutietojen mukaan tulessa oli noin viisi hehtaaria risukkoa hakkuu aukealla.Pelastuslaitoksen mukaan palo oli vaarassa levitä tuulen alapuolella olevaan metsikköön. Palo saatiin kuitenkin rajattua eikä leviämisvaaraa enää ole.Paloalueen sammutus jatkuu yön ajan ja kestää arvion mukaan lauantaiaamuun.Paikalla on viisi sammutusautoa ja neljä säiliöautoa Jokilaaksojen ja Oulu- Koillismaan pelastuslaitoksilta. Sammutusvettä ajetaan säiliöautoilla sekä pumpataan luonnonvesilähteestä. Paloalueen tiedustelussa käytetään apuna Pelastuslaitoksen miehittämätöntä helikopteria.Pelastuslaitoksen mukaan alueella on ollut nuotio noin viikko sitten ja palon syttymissyyksi epäillään nuotion pohjaa, joka on jäänyt kytemään.