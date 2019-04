Kotimaa

Tässä on varusmiesten uudistettu RK 62M -rynnäkkökivääri – lisäosan avulla voi murtaa vaikka rakennusterästä









Tekniset tiedot Kaliiperi: 7.62 x 39 mm Pituus: perä avattuna kokonaan 95 cm, perä lyhyenä 86,5 cm Paino: ilman lipasta 4,1 kg, täysi 30 patruunan lipas 0,8 kg Tulinopeus kertatulella: 20–30 tähdättyä laukausta minuutissa Tulinopeus sarjatulella: teoreettinen 700, lippaan vaihdot mukaan lukien 120–180 laukausta minuutissa Luodin lähtönopeus: 715 m/s Tehokas ampumaetäisyys: 300 metriin Valmistusmaa: Suomi, Sako/Valmet

Versiot M1: Teleskooppisesti säädettävä perä (olkatuki) Uudistettu vaihdin Optisen tähtäimen jalka Adapteri lisälaitteiden kiinnittämistä varten Uusi taktinen hihna M2: Rakennetulle alueelle optimoitu versio Teleskooppisesti säädettävä perä (olkatuki) Uudistettu vaihdin Optisen tähtäimen jalka M3: Kuten M2-malli Vihreän värinen kokeilupinnoite Varusteltu äänenvaimentimella ja murtojarrulla