16-vuotias mopoilija loukkaantui vakavasti törmättyään taksiin Varkaudessa – poliisi huolestui vaarallisesta ilmiöstä

Kotimaa

16-vuotias mopoilija loukkaantui vakavasti törmättyään taksiin Varkaudessa – poliisi huolestui vaarallisesta i

Varkaudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taksi

Poliisi

Itä-Suomen poliisilaitos

Myös

16-vuotias mopoilija loukkaantui keskiviikkoiltana vakavasti törmättyään henkilöauton kylkeen Kuoppakankaankadun ja Petäikönkadun risteyksessä.Poliisin alustavien tietojen mukaan paikkakuntalaisen 55-vuotiaan miehen kuljettama taksi oli kääntymässä risteyksessä vasemmalle, kun suoraan ajanut mopoilija törmäsi taksin oikeaan kylkeen.Mopoilija lensi törmäyksen voimasta auton katon yli useita metrejä ja hänen kypäränsä irtosi törmäyksessä. Kypärä löytyi ehjänä 16 metrin päästä törmäyspaikasta.Taksinkuljettaja on kertonut, ettei havainnut mopoilijaa ennen törmäystä.vaurioitui törmäyksessä oikeanpuoleisesta kyljestään, ja mopo oli painunut keulastaan kasaan kauttaaltaan.Taksissa olleet eivät loukkaantuneet. Mopoilijalle sen sijaan tuli törmäyksessä vakavia luunmurtumia raajoihin ja päähän, ja hänet kiidätettiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.Poliisin perjantaina sairaalasta saamien tietojen mukaan vammat ovat vakavat, mutta eivät hengenvaaralliset. Häntä ei kuitenkaan ole vielä päästy kuulemaan.tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Epäiltyjä ovat tässä vaiheessa molemmat kuljettajat.Poliisi epäilee mopon nopeuden törmäyshetkellä olleen huomattava, eikä paikalla ollut havaittavissa jarrutusjälkiä.Silminnäkijähavaintojen perusteella poliisi epäilee mopon olleen viritetty tai rakenteeltaan muuten niin muutettu, että sen rakenteellinen nopeus on ollut huomattavasti yli mopoille sallitun.Mopo on toimitettu katsastuskonttorille tarkempiin tutkimuksiin ja varmuus asiassa saadaan tutkimusten jälkeen.muistuttaa tiedotteessaan, että mopojen virittäminen on lainvastaista.Varkauden seudulla on kuitenkin poliisin tietojen mukaan liikenteessä lukuisia viritettyjä mopoja, ja mopovalvontaa on pyritty tekemään myös tänä keväänä.Poliisi kuitenkin muistuttaa, että vastuu on ensisijaisesti nuorilla itsellään ja heidän vanhemmillaan.Tiedotteessaan poliisi kertoo myös törmänneensä toiseen huolestuttavaan asiaan: Nuoret eivät pidä suojakypärää kiinnitettynä, vaikka kypärä on päässä.nyt tutkittavassa tapauksessa on poliisin mukaan viitteitä siitä, ettei kypärän kiinnityksessä ollut vikaa, vaan se oli kiinnittämättä ja lähti siksi törmäyksessä päästä.– Jos näin todetaan olleen, on hyvinkin todennäköistä että jos kypärä olisi ollut asianmukaisesti kiinni, vakavilta päävammoilta olisi säästytty, poliisi muistuttelee ja kehottaa nuoria ja heidän vanhempiaan keskustelemaan mopojen virittämisestä ja vanhempia olemaan kiinnostuneita siitä, missä kunnossa lasten mopot ovat.– Mopon ja auton kolareissa mopo ja sen kuljettaja yleensä aina on se joka loukkaantuu vakavammin.