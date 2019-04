Kotimaa

Kemijokeen vuoti öljyä Rovaniemellä – vahingon syy on vielä epäselvä

Kemijokeen vuoti öljyä Rovaniemellä – vahingon syy on vielä epäselvä 26.4. 12:12

Öljyvahinko Kemijokeen on valunut öljyä hulevesiviemäristä Jyrhämänrannassa Rovaniemellä.

Pelastuslaitos on aloittanut vahingontorjunnan putken ympärillä öljynimeytyspuomeilla.



Lapin pelastuslaitos arvioi, että kyse on polttoöljystä. Toistaiseksi ei tiedetä, miten öljy on päätynyt hulevesiputkeen.



Pelastuslaitokselta ei osata vielä arvioida, kuinka suuria määriä öljyä on jokeen päässyt.



Ensitieto öljyvahingosta saatiin puoli yhdeksän aikoihin aamulla. Pelastuslaitokselta lähetettiin paikalle kolme yksikköä.