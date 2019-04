Kotimaa

Lämmin sää jatkuu lähipäivien ajan – sunnuntaina luvassa viilenevää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maan keski- ja pohjoisosassa on aurinkoista ja poutaista. Illalla etelästä sade väistyy itään, Lapin koillisosassa pilvisyys lisääntyy.Päivälämpötila on etelässä ja idässä 15 – 20 asteen välillä, lännessä 17 – 21 astetta ja Lapissa enimmäkseen 10 - 15 asteen välillä.Lauantaina sää viilenee idässä ja pohjoisessa. Idänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu vähän. Sää on poutainen koko maassa. Lapissa ja Kainuussa on melko pilvistä, ja pilvisyys voi lisääntyä Pohjois-Karjalassa. Muuten on aurinkoista.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17 - 21 astetta, etelärannikolla paikoin alempi, maan itäosasta Oulun seudulle 10 asteen vaiheilla, Koillismaalla ja Lapissa 3 - 7 astetta.Sunnuntaina virtaa aiempaa viileämpää ilmaa myös etelään ja länteen. Sää on poutainen, pilvisyys voi vaihdella. Etelässä itätuuli ja Lapissa lounaistuuli on kohtalaista.Päivälämpötila vaihtelee lännen 8 - 14 asteesta idän ja pohjoisen 6 - 10 asteeseen.