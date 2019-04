Tillanderin kuuluisan jalokiviryöstäjän Aleks Lepajõen hurja elämä – varastetulla kumiveneellä Ruotsiin ajaneesta tuli lopulta kunnon kansalainen ja tv-tähti

Kotimaa

Tillanderin kuuluisan jalokiviryöstäjän Aleks Lepajõen hurja elämä – varastetulla kumiveneellä Ruotsiin ajanee

Yleisön eteen astelee siististi pukeutunut, keski-ikäinen mies.– Tervist, ja anteeksi kun viivyin ruuhkassa, hän aloittaa.Mies on entinen pankkiryöstäjä Aleks Lepajõe https://www.is.fi/haku/?query=aleks+lepajoe , toinen Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevan Tillanderin kultaliikkeen ryöstöön vuonna 1985 osallistuneista virolaisista. Runsaasti mediahuomiota saaneen ryöstön lisäksi Lepajõe ja hänen rikostoverinsa Raivo Roosna https://www.is.fi/haku/?query=raivo+roosna ryöstivät seuraavana päivänä aseella uhaten vielä Helsingin Osakepankin Käpylän-konttorin.Aleks Lepajõe on Helsingissä siksi, että hänen elämästään ja ryöstöstä kirjoittama Pako länteen – Tillanderin jalokiviryöstäjien tarina julkistetaan. Paikka on osuvasti hotelliksi muutettu Katajanokan entinen vankila – siellä hän on itsekin istunut.Lepajõe kertoo kirjan olevan ajankohtainen siksi, että ryöstöstä on kulunut riittävän pitkä aika. Ensimmäisen vuosikymmenen hän yritti aktiivisesti unohtaa koko asian.IS kertoi kirjan sisällöstä torstaina.

– Jos ryöstöä ei olisi tapahtunut, niin elämäni olisi varmaan ollut menestyksekkäämpi, mutta ei niin raskas tai mielenkiintoinen. Ryöstö sulki monia ovia, Lepajõe sanoo.Miehen elämä on kieltämättä mielenkiintoinen. Parikymppinen Lepajõe pakeni neljän toverinsa kanssa Neuvosto-Virosta Afganistanin sotaan päätymisen uhkaa varastetulla kumiveneellä Ruotsiin. Sieltä hän päätyi Suomeen kahdeksan kuukauden kuluttua, sillä elämä lännessä ei ollut ollenkaan sitä, mitä nuoret virolaiset odottivat. Lepajõekin oli nähnyt Suomen television lähettämiä ohjelmia.On ihan hölynpölyä sanoa, että se oli pettymys, koska jokainen pakolainen kokee pettymyksen jouduttuaan pakenemaan. Pakoon vaikutti kuitenkin eniten harmaa sosialistinen järjestelmä ja se, miten lännen elämää oli romantisoitu, Lepajõe sanoo.Ruotsista Lepajõe päätyi pian Suomeen. Sitten tapahtui ryöstö. Sitä hän kertoo katuvansa, mutta ei murehtivansa. Hän kertoo, että tekisi toisin, jos saisi nyt valita.– Jokainen ihminen tekee virheitä, mutta en ole sellainen ihminen, joka tekisi samat virheet uudestaan. Silloinhan olisin idiootti.– Katumista on kahdenlaista. Minulla se ei ole sellaista, että repisin koko ajan hiuksiani siitä. Se ei vie kuin hullujenhuoneelle. Olen miettinyt asiaa, ymmärtänyt mitä tein ja sen seuraukset. Mitä hyötyä siitä on, jos vatvoisin asiaa elämän loppuun asti, Lepajõe tarkentaa.

Kaikesta huolimatta Lepajõesta tuli kunnon kansalainen, ehkä yllättävänkin mielenkiintoinen sellainen. Vapauduttuaan vankilasta 26-vuotiaana hän vietti ensin puoli vuotta toimettomana.– Kaikista vaikeinta oli, kun ei ollut mitään papereita, ei Ruotsista tai Neuvostoliitosta. Olin vapaa kuin taivaan lintu, mutta silti en voinut tehdä mitään.Lepajõe piti itsensä leivän syrjässä kiinni pimeillä töillä, mutta päätyi erilaisten vaiheiden kautta Hollantiin jossa sai kunniallisen työn kukkia ympäri maailmaa välittävästä yrityksensä. Paperittomuudesta oli tulla iso ongelma, kun yrityksen johtaja pyysi häntä työmatkalle Moskovaan.– Ajattele, mikä nousujohteinen ja vauhdikas ura siitä olisi voinut tulla, mutta sen sijaan etenin todella hitaasti.Hollannissa hän opiskeli myös sisustussuunnittelua, mutta tuli takaisin Viroon vuonna 1995. Sen jälkeen hän on pyörittänyt menestynyttä ravintolaa Tallinnan vanhassa kaupungissa ja päätynyt jopa talk show -ohjelman juontajaksi. Täna õhtul Alex Lepajõe -show teki katsojaennätyksiä, mistä sen juontaja on edelleen ylpeä.Nykyään mies työskentelee pääasiassa kolmannen luokan koululaisten koripallovalmentajana. Lisäksi hänellä on pieni yhtiö, jonka kautta hän vuokraa asuntoja Tallinnassa, mutta hän asuu vaimonsa ja kolmen nuorimman lapsensa kanssa omalla maatilallaan kotiseudullaan Etelä-Virossa.– Ilmeisesti minulle ei sovi, että teen samaa juttua koko elämäni.