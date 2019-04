Kani joutui viettämään päivänsä ulosteen keskellä – sitten tuli tarkastus ja 9-vuotiaan tytön ”todella rakas” lemmikki vietiin

Kotimaa

Kani joutui viettämään päivänsä ulosteen keskellä – sitten tuli tarkastus ja 9-vuotiaan tytön ”todella rakas”

Poliisietsinnän

Perheenisän

Myös

Myös

Helsinkiläisperheessä asuneen kanin ”piina” päättyi viime vuoden kesäkuussa, kun poliisit tekivät kotietsinnän perheen kotiin.Kotietsintä tehtiin sen takia, koska poliisi epäili, että asunnossa viljeltäisiin kannabista. Ja asunnon yhteydessä olevasta autotallista löytyikin 5 kannabiskasvista.jälkeen asunnossa tehtiin eläinsuojelutarkastus. Asunnon parvekkeelta löytyi kani, joka oli selvästi janoinen. Kani oli jopa apaattinen.Kani joi heti samantien 2 desilitraa vettä, joka oli puolet sen päivätarpeesta. Kanissa oli havaittavissa kuivumisen merkkejä ainakin vuorokautta pidemmältä ajalta, oikeus totesi. Perheen luona kolmisen vuotta ollut kani toimitettiin välittömästi hoitoon ja joitakin päiviä myöhemmin se luovutettiin eläinlääkärin päätöksellä muualle pysyvään huostaan.Oikeudessa kävi ilmi, että kani asusteli kesäisin parvekkeella. Parveke oli kooltaan noin kahdeksan neliömetriä. Kun kani löydettiin, parveke oli kanin ulosteen täyttämä.– Parveke on ollut tarkastushetkellä kanin pitopaikkana puutteellinen ainakin ulosteesta johtuvan likaisuuden, kovan alustan ja sekä ajankohdasta riippumatta sosiaalisen kontaktin vuoksi, oikeus totesi.mukaan hänelle oli uutta se, että kanin pitäisi asua samassa tilassa ihmisten kanssa. Hän sanoi, että kani oli kylläkin alkuun asunnon sisällä. Vapaana ollessaan kani innostui kuitenkin puremaan sisällä olleita johtoja. Kani oli potkinut myös kuivikkeet pois häkistä, mistä oli tullut ”hirveä sotku”, isä selitti oikeudessa. Hänen vaimonsa mielestä olisi ollut myös väärin pitää kania häkissä. Näistä syistä kani vietti aikansa parvekkeella, isä totesi.Talvisin, kovalla pakkasella kania oli pidetty ulkovarastossa. Sekään ei ollut oikeuden mielestä sopiva paikka sosiaalisen puutteen vuoksi, sillä kani on erittäin sosiaalinen laumaeläin.Isän mukaan kani ei joutunut olemaan kuitenkaan koko ajan yksin. Perheen kouluikäinen tytär oli kuljettanut sitä mukanaan melkein joka päivä, kantanut sitä repussa ja sylissä sekä kävelyttänyt perässään.kanin ruuansaamisessa oli puutteita, oikeus totesi. Kani on heinänsyöjä, ja sen ruokavaliossa pitäisi olla 70–80 prosenttia heinää. Lainsäädäntö edellytti nimenomaisesti korsirehua.– Käräjäoikeus katsoo esitetyn selvityksen perusteella asiassa olevan viitteitä siitä, että kanille tarjotun heinän tai vastaavan korsirehun määrä ei ole ollut ainakaan vaatimusten mukaisella tasolla, käräjäoikeus kirjoitti.Syyttäjä vaati perheenisälle rangaistusta eläinsuojelurikoksesta sekä vähintään viiden vuoden eläintenpitokieltoa, joka koski kaikkia eläimiä.Mies kertoi oikeudessa, että kanin hoidossa oli yritetty ajatella sen parasta, eikä sitä oltu kiusattu tietoisesti millään lailla. Mies kertoi, että hän oli saanut kanin hoito-ohjeita eläinkaupasta, josta se myös ostettiin.Mies oli ostanut myös kääpiökanin hoito-opaskirjan, jonka mukaan hän yritti toimia. Mies sanoi myös, että kani oli hänen 9-vuotiaalle tyttärelleen ”todella rakas”, ja hän yritti valvoa tyttären kanin hoitoa.oikeus tuli siihen lopputulokseen, ettei mies toiminut tahallisesti, minkä takia syyte eläinsuojelurikoksesta kaatui oikeudessa. Siten miestä ei määrätty eläintenpitokieltoonkaan. Kertomuksensa mukaan hänellä ei ole nyt muutenkaan eläimiä.– Puutteita on ollut useita, vakavimpana kanin löytöhetkellä jonkin aikaa kärsimä veden puute, mikä puoltaisi menettelyn arvioimista törkeästä huolimattomuudesta tehdyksi. Toisaalta (miehen) kertomuksesta on välittynyt pyrkimys hoitaa kania oikein.– Se, että siinä ei ole onnistuttu, on käräjäoikeuden käsityksen mukaan johtunut pikemminkin ymmärtämättömyydestä kuin välinpitämättömyydestä tai piittaamattomasta suhtautumisesta mainittuihin velvollisuuksiin, Helsingin käräjäoikeus totesi keskiviikkona antamassaan tuomiossaan.Koska asunnosta löytyi kuitenkin kannabista, mies tuomittiin huumausainerikoksesta 110 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 770 euroa.