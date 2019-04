Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Myös raha on monelle arvo

kyllä sunkin pitäisi laittaa asiat tärkeysjärjestykseen.”Näin tokaisi ystävälleni lounasseuralainen, jonka kanssa edellisestä tapaamisesta oli jo pitkä aika. Tärkeysjärjestyksellä seuralainen viittasi tietenkin ajatukseen, jonka mukaan työ on aina vähemmän tärkeää kuin kaikki muu elämässä.Mutta nyt tekee mieli kysyä, mihin kivitauluun olikaan kaiverrettu, että työn tarjoama sisältö ei lähtökohtaisesti kuuluu elämän tärkeisiin asioihin muiden joukossa? Tai jos työ on jollekin tärkeä elämänsisältö, se tarkoittaa automaattisesti muiden alueiden laiminlyömistä, burn outia ja katumusitkua kuolinvuoteella?Miksi esimerkiksi työn ja vanhemmuuden liittoa pitää käsitellä kuin se olisi yhtä vaikeaa kuin sotilashelikopterin purkaminen ja uudelleen kasaaminen kahdessa tunnissa? Ehkä meidän kannattaisi useammin tarkastella elämää erilaisten vaiheiden ja painotusten muokkaamana jatkumona, eikä ankaralla ja turhaan syyllistymiseen johtavalla joko-tai-linjalla.kaikki tekeminen ei ole arvospleinaajien silmissä yhtä arveluttavaa. Tiukka asiakasprojekti kansainvälisessä IT-firmassa on vulgaaria suorittamista, mutta iskelmälaulajan 16 vuoden ränni on ”kaikkensa antamista rakastamiensa asioiden eteen.” Taiteilijoiden ammattikunnalle on siis suotu erityisoikeus tehdä työstä vaikka elämän tarkoitus, mutta meille muille ei.Ehkä taiteilijoiden työhön on turvallisempaa suhtautua myönteisesti, koska se tuottaa tekijälleen usein vain heikon toimeentulon. Muu elämä ensin, sitten työt-arvomeemi syleilee nimittäin myös toista söpöä ajatusta, eli sitä että raha ei sittenkään ole niin tärkeää (ja siksi arvonsa löytänyt ihminen hylkää työnsä tai tekee niin vähän kuin mahdollista).Olen avoimen kateellinen niille, joilla on varaa ajatella näin. Harva pystyy suomaan itselleen sen ylellisyyden, että laittaa pillit pussiin ja keskittyy vain havainnoimaan kevään heräämisen merkkejä tuntemiensa ihanien ihmisten kanssa.Myös raha on monelle arvo. Se mahdollistaa asialliset elinolosuhteet ja vapauttaa ajatuskapasiteettia muuhun kuin toimeentulohuolien pohtimiseen. Tämän ääneen sanominen on vain kiellettyä ideologisten sopivaisuussääntöjen vuoksi. On imagollisesti miellyttävämpää sanoa, että luonto ja ihmissuhteet ovat niin paljon merkityksellisempiä kuin kylmä käteinen.elämän arvottamiseen liittyy muitakin kaksoisstandardeja. Työelämää syytetään säännönmukaisesti lasten ja perheiden pahoinvoinnista, mutta kun joku – tällä viikolla Annika Saarikko – tekee ratkaisun omista lähtökohdistaan ja päättääkin asettaa työn hetkeksi kakkospallille, hän on porukanpetturi.Tuskin kukaan on eri mieltä siitä, etteikö ihmisten pitäisi auttaa enemmän toisiaan, kukin omien kykyjensä ja osaamisensa mukaisesti. Työ ja halu palvella muita ihmisiä tekemisen kautta on yksi luontevimpia tapoja toteuttaa tätä tehtävää.Työ on muista välittämistä – myös niistä, joita emme tunne. Siksi refleksinomainen ajatus siitä, että työllä ei ole roolia hyvässä elämässä, on myös äärimmäistä itsekkyyttä. Jotta yksi terve aikuinen saa laittaa ”arvonsa uusiksi”, jonkun toisen on maksettava se.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.