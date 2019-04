Kotimaa

Hovioikeus ei alentanut Kiihtelysvaaran kirkonpolttajan miljoonakorvauksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus tuomitsi Pölläsen tammikuussa kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen sekä noin kolmen miljoonan euron vahingonkorvauksiin. Itä-Suomen hovioikeus ei muuttanut tuomiota.Pöllänen oli vankeudesta ilmoittanut hovioikeudelle tyytyvänsä käräjäoikeuden tuomioon vankeusrangaistuksen osalta, mutta vaati hänelle tuomittuja asianosaiskuluja ja vahingonkorvauksia soviteltavaksi kolmasosaan korvausten määrästä.Vaatimustaan Pöllänen perusteli sillä, että hän on tehnyt teon hetken mielijohteesta ja että hänelle määrätyt poikkeuksellisen suuret vahingonkorvaukset romahduttavat hänen taloutensa.Hovioikeuden tänään antaman tuomion mukaan Pöllänen on hyväksymällä käräjäoikeuden tuomion rangaistuksen osalta menettänyt puhevaltansa hakea muutosta hänelle tuomittujen vahingonkorvausten osalta.250-vuotias Kiihtelysvaaran kirkko oli kulttuurihistoriallisesti arvokas hirsistä rakennettu ristikirkko. Se tuhoutui tulipalossa kivijalkaan saakka 23. syyskuuta viime vuonna. Joensuun seurakuntayhtymä on jo tehnyt päätöksen uuden kirkon rakentamisesta palaneen kirkon paikalle.