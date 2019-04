Kotimaa

Lähes joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen – kuntien välillä suuria eroja

Melkein joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tuoreen tilaston mukaan 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia. Pojilla ylipainoisuus on selvästi yleisempää kuin tytöillä. Lihavia 2–16-vuotiaista pojista on kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Kuntien välillä on suurta vaihtelua ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä.



THL:n mukaan ylipainon ja lihavuuden yleisyys lapsilla ja nuorilla on säilynyt suhteellisen samana verrattuna neljä vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen.