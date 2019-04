Kotimaa

Lämmin kesäinen sää jatkuu lähipäivät – lämpötila nousee yli 20 asteen

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on laajalti aurinkoinen, mutta etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä paikoin Lapissa pilvisyys vaihtelee.Sää on suuressa osassa maata poutainen, mutta lounaassa heikot paikalliset sateet voivat olla mahdollisia. Lounaassa kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista, muualla maassa tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 18 – 22 astetta, itäosassa 15 – 20 astetta ja Lapissa 10 - 15 astetta.Perjantaina sää on lähes koko maassa aurinkoinen. Länsi- ja eteläosassa pilvisyys paikoin vaihtelee. Sää on myös enimmäkseen poutainen, mutta etelässä paikalliset sateet ovat mahdollisia. Heikko tai kohtalainen tuuli on pohjoisessa länsiluoteesta, etelässä idänpuoleista.Päivälämpötila on eteläosasta Kainuuseen ja läntiselle Pohjois-Pohjanmaalle asti sekä Tornionjokilaaksossa 17 – 22 astetta, muualla maan pohjoisosassa 10 - 15 astetta.Lauantaina Pohjois-Suomeen virtaa kylmempää ilmaa ja pilvisyys lisääntyy, mutta sää on edelleen koko maassa poutainen. Maan etelä- ja keskiosassa sekä läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla sää on edelleen enimmäkseen aurinkoinen. Heikko tai kohtalainen tuuli on laajalti koillisenpuoleista, Lapissa luoteenpuoleista.Päivälämpötila vaihtelee Etelä- ja Länsi-Suomen 18 - 22 asteesta Pohjois-Lapin 2- 5 asteeseen.