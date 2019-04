Kotimaa

Haagan puukotuksesta epäilty jatkaa ex-vaimonsa uhkailua – poliisi harkitsee, kannattaako luovutus­pyyntö Irak

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös veljeä epäillään

Luovutus Irakista?

Tulivat Suomeen turvapaikanhakijoina