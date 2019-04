Kotimaa

Nyt on harvinaisen lämmintä! Paikoin yhtä korkeisiin lukemiin ei ole päästy 30 vuoteen

Uv-säteily pysyy kohtalaisena

Kuivuus ja tuuli ruokkivat maastopaloja





Keskiviikkona mittarin elohopea kohosi tämän vuoden uusiin ennätyslukemiin, kun Launeen kaupunginosassa Lahdessa mitattiin 21,8 lämpöastetta. Liki yhtä lämmintä oli Salossa ja Porissa. Niissä kummassakin mittari näytti 21,7 asetta.Edellinen ennätys tehtiin vasta tiistaina, kun Pohjois-Pohjanmaan Haapavedellä päästiin 21,4 asteeseen.Ilmatieteen laitoksen mukaan yli 20 asteen lämpötiloihin ylletään tähän aikaan vuodesta vain harvoin. Paikoin samanlaista huhtikuun puolivälin lämpötilaa saa hakea 30 vuoden takaa. Vuodenajan keskimääräiset lämpötilat näyttävät Ilmatieteen laitoksen mukaan ylittyvän nyt viidellä, osin jopa seitsemällä asteella.Lämpimistä säistä huolimatta uv-säteily ei vielä tähän aikaan vuodesta yllä kesäisiin lukemiin. Kuitenkin uv-indeksin arvo kolme on jo ylitetty suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen mukaan auringolta on syytä suojautua, kun indeksin arvo ylittää kolmen.Sää jatkuu lämpimänä ja poutaisena ainakin perjantaihin saakka. Torstaina kuluvan kevään lämpöennätys voi taas mennä uusiksi, sillä maan länsiosiin ennustetaan jopa 22 asteen lämpöä.Viikonloppuna Suomeen virtaa kylmempää säätä. Ilma kylmenee näillä näkymin maan pohjoisosissa lauantaina ja etelässä sunnuntaina. Näin Suomi palaa normaaliin kevätsäähän.Vappuakaan saadaan tuskin viettää kesäisissä lämpötiloissa, mutta Ilmatieteen laitos ei myöskään ennusta räntää.Kuivuus ja lämpimät säät pitävät edelleen maastopalojen riskin korkealla maan etelä- ja länsiosissa. Pelastuslaitoksen mukaan Suomessa oli pelkästään pääsiäisen aikana yli 100 maastopaloa. Myös keskiviikkona pelastuslaitos sai useita hälytyksiä maastopaloista aina Pohjois-Pohjanmaata myöten.Pelastuslaitos muistuttaa, ettei edes pieni sade auta tämänhetkiseen kuivuuteen. Lisäksi tuuli levittää mahdollisia maastopaloja tehokkaasti.Metsäpalovaroitus on voimassa länsi- ja etelärannikolla. Ruohikkopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa aina Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon saakka.