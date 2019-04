Kotimaa

Kevään lämpöennätys taas uusiksi: Salossa +21,5

Suomen yllä vaikuttava korkeapaine on saanut lämpötilat nousemaan kesäisiin lukemiin.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006081860.html

Keskiviikkona sää on poutaista ja enimmäkseen selkeää koko maassa. Myös lämpöä on riittänyt varsinkin maan eteläosissa.Sääpalvelu Foreca kertoi keskiviikkona iltapäivällä, että Salossa lämpötila kohosi peräti 21,5 asteeseen. Kyseessä on kuluvan kevään tähän saakka lämpimin lukema.Foreca muistutti myös, että viime vuonna 20 astetta ylitettiin ensimmäisen kerran vasta toukokuun 6. päivänä. Näin ollen kuluva kevät tuntuu olevan edellisvuotista lämpimämpi.Kevään lämpöennätyksiä murskattiin jo tiistaina, kun 21 asteen raja ylittyi kolmella mittausasemalla. Haapaveden Mustikkamaalla mitattiin tiistaina 21,4 astetta, Ylivieskan lentokentällä 21,2 astetta ja Kouvolan Anjalassa 21,1 astetta.Ilta-Sanomat uutisoi aikaisemmin keskiviikkona, että sään odotetaan pysyvän lämpimänä ja aurinkoisena vielä useita päiviä, mutta vapuksi viilenee. Kylmää ilmaa virtaa Pohjois-Suomeen Jäämereltä ja jo viikonloppuna viileys yltää myös Etelä-Suomeen.