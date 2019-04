Useilla naisilla eri puolilla Suomea oli outoja epäilyksiä miesystävänsä suhteen – totuus oli vielä törkeämpi kuin he osasivat pelätä

Kotimaa

Useilla naisilla eri puolilla Suomea oli outoja epäilyksiä miesystävänsä suhteen – totuus oli vielä törkeämpi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka todisteet olivat kiistattomat, mies kiisti. Hän selitteli vaimolleen, että ”se on mun entinen heila ja niin hullu ja kateellinen akka, että puhuu minusta mitä vaan”.

Tilannetta vaikeuttaa se, jos puoliso on taitava manipuloija tai muuten kylmä ihminen, joka pystyy valehtelemaan uskottavasti ja pitkään.