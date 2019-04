Kotimaa

Sää lämpenee kesälukemiin – tänään elohopea kipuaa jopa yli 20 asteeseen

Keskiviikkona sää on poutaista ja enimmäkseen selkeää koko maassa.Ainoastaan Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Tuuli on heikkoa.Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa monin paikoin yli 20 asteen, idässä ja pohjoisessa yli 15 asteeseen. Itä- ja Pohjois-Lapissa jäädään 10 asteen alapuolelle.Torstaina ja perjantaina sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena. Päivisin etenkin maan länsiosassa kumpupilvisyys hieman lisääntyy. Tuuli on edelleen heikkoa.Päivälämpötila kohoaa jälleen monin paikoin 20 asteen yläpuolelle, Lapissa jäädään 10 - 15 asteen välille.