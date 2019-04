Kotimaa

Valvira määräsi: Esperi Caren poistettava toiminnan puutteet ja epäkohdat

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut Esperi Carelle viime viikolla määräyksen poistaa hoivayhtiön toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat, viranomainen tiedottaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valviran mukaan yhtiö on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin, mutta viranomainen ei voi vielä arvioida niiden riittävyyttä puutteiden vakavuuden, puutteiden laajuuden ja korjaustoimien tuoreuden vuoksi.Valvira päätti ottaa palveluntuottajan valvontaansa ja on arvioinut toiminnan asianmukaisuutta valtakunnallisesti.Esperi Caren pitää toimittaa Valviraan heinäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy epäkohtien korjaamiseksi. Tehdyistä toimenpiteistä yhtiön tulee toimittaa selvitys elokuun loppuun mennessä.Aluehallintovirastojen keväällä 2018 Valviralle antamien tietojen mukaan Esperi Care Oy:n vanhustenhuollon luvanvaraisiin asumispalveluyksiköihin oli vireillä tai oli kohdistettu valvontaa vuosina 2017-2018 yhteensä 45 tehostetun palveluasumisen yksikköön.Valviran mukaan Esperi Care Oy:n useissa vanhustenhuollon yksiköissä on todettu vuosina 2016-2019 asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita.