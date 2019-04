Kotimaa

Kaakkois-Suomen poliisilla kiireinen pääsiäinen – kaiken kruunasi ”järjen jättiläinen”

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella jäi pääsiäisen aikaan kiinni peräti 38 rattijuopumuksesta epäiltyä. Poliisin mielestä määrä on huolestuttavan suuri, varsinkin kun suuri osa tapauksista oli törkeitä.Törkeän rattijuopumuksen promillemääräraja on 1,2 promillea. Poliisi muistuttaa, että rattijuopumukseen voi syyllistyä myös, jos ajaa ajon aikana huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Poliisin mukaan myös tämmöisiä tapauksia tuli viikonlopun aikana vastaan.Myös liikenteessä kaahailtiin siihen malliin, että poliisi kirjasi viisi epäiltyä törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista.– ”Hirvikolareita” kirjattiin kolme, Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa.ovat työllistäneet myös kahdeksan epäilyä nettipetosta.– Kaikissa tutkintaan tulleissa tapauksissa nettipalvelussa myynnissä olleesta tuotteesta (...) on hierottu kauppaa, hinnasta on päästy sopuun ja ostaja on maksanut tuotteen myyjän ilmoittamalle tilille. Ostaja ei ole kuitenkaan pettymyksekseen saanut osamaansa tuotetta. Rahat ovat jääneet myyjälle ja poliisilta on pyydetty apua, poliisi toteaa.hierottiin muun muassa pääsylipuista ja huonekaluista. Epäiltyjä pahoinpitelyitä kirjattiin viisi, joka on poliisin mielestä pitkät pyhät huomioon ottaen ”varsin maltillinen” määrä.Kaiken kruunasi kuitenkin Lappeenrannan Joutsenon ja Rauhan alueella liikkunut ”järjen jättiläinen”, kuten poliisi asian tiedotteessa ilmaisee.Joku oli nimittäin vienyt pohjavesialueelle vuotavan 10 litran jäteöljytynnyrin. Tekoa tutkitaan ympäristön turmelemisena.