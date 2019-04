Kotimaa

Salossa suuri rakennuspalo – paikallisille ihmisille annettu vaaratiedote









Hälytys suuresta tulipalosta tuli Salon keskustaan iltayhdeksän jälkeen sunnuntai-illalla.Paikalle on hälytetty kymmenisen pelastuslaitoksen yksikköä. Päivystävä palomestari kertoo IS:lle, että Esterinkadulla palaa rivitalohuoneisto.– Salon keskustassa on voimakasta savunmuodostusta ja me olemme antaneet alueen asukkaille vaaratiedotteen, että he varoisivat ulkona liikkumista. Henkilövahinkoja ei ole tällä hetkellä tiedossa, palomestari sanoi IS:lle kello 22.20 aikoihin.Palomestari pystyy antamaan lisätietoja tunnin päästä.