Kotimaa

Seppo Ahti kirjoitti 51 vuoden ajan Ilta-Sanomiin kaksi pakinaa viikossa – mitä hän teki kolmena muuna päivänä

S





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2 Matkailutoimittaja





3 Poliittinen toimittaja

4 Media-asiantuntija





5 Tutkiva journalisti





6 Huumorimalli





7 Ruokatoimittaja





Yllä