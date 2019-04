Kuvat: Törmäys siltaan muokkasi kuorma-auton täysin uuteen kuosiin Vantaalla – tielle levisi runsaasti romua

Kotimaa

Törmäys siltaan muokkasi kuorma-auton täysin uuteen kuosiin Vantaalla – tielle levisi runsaasti romua

Kuorma-auto törmäsi siltaan varhain sunnuntain vastaisena yönä Vantaalla. Törmäys tapahtui kello yhden jälkeen yöllä Vantaan Martinlaakson kaupunginosassa.Ilta-Sanomien lukijan lähettämistä kuvista näkyy, että kuorma-auto on osunut ylärakenteistaan siltaan ja tielle on levinnyt törmäyksen johdosta runsaasti romua. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja.Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta vahvistetaan Ilta-Sanomille, että heidän yksikkönsä on käynyt paikalla siivoamassa törmäyksen jälkiä. Tapahtumapaikalla oli myös poliisi, joka eristi alueen raivaustyön ajaksi.Pelastuslaitoksen poistuttua paikalta raivaustöiden jälkeen kuorma-auto jäi vielä tienvarteen odottamaan omistajansa ratkaisuja kovia kokeneen ajoneuvon suhteen.Pelastuslaitos muistuttaa, että ajoneuvon korkeuden olisi syytä olla selvillä liikenteeseen lähdettäessä.