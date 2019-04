Kotimaa

Ratkaisevatko ilmakuvat Skoda-mysteerin? Näin auto saattoi päätyä käsittämättömään paikkaan

Skoda Octavia -merkkinen henkilöauto on notkunut kahden meluvallin välissä Helsingin Maununnevalla jo torstaista asti.Auto mötköttää kyljellään, ja se on toistaiseksi suuri mysteeri, miten auto on päätynyt niinkin erikoiseen paikkaan.Tapaus on hämmästyttänyt niin poliisia kuin IS:n lukijoitakin. Poliisi ei ole tavoittanut autonkuljettajaa. Kyseessä saattaa olla rattijuoppo.– Hän on todennut parhaaksi poistua pelipaikalta ennen kuin Kissalan pojat tulevat. Miksi joku poistuisi paikalta, jos hänellä ovat puhtaat jauhot pussissa, poliisista arveltiin IS:lle aiemmin lauantaipäivällä.– Sanotaan, että on juopon tuuria. Kaikki onnistuu eikä tule edes mustelmia, poliisista arveltiin.Auto oli paikallaan lauantaina yhä noin kello 10.30 aikoihin, kun IS:n kuvaaja kävi tapahtumapaikalla. Tuoreet kuvat saattavat tuoda osviittaa tapahtumiin.näkyy, että tien vieressä on kapea viheralue. Yhden mahdollisen teorian mukaan auto on ensin ajautunut viheralueelle ja törmännyt sen jälkeen tien vieressä olevaan kaiteeseen.On täysin mahdollista, että tämän jälkeen auton vasemmanpuoleiset renkaat tai autonpohja on liukunut kaiteen päällä ja auton oikeanpuoleiset renkaat ovat puolestaan kyntäneet maata. On mahdollista, että liukumisen jälkeen auto on lopulta keikahtanut kahden meluvallin väliin.Ilmakuvista nimittäin näkyy, että nurmialueelta on havaittavissa vain oikeanpuoleisen autonrenkaan jäljet. Nurmialue on myös niin kapea, että auto ei olisi todennäköisesti pystynyt ajamaan siitä neljällä renkaalla ainakaan kovin pitkälle.Lukijoita on myös ihmetyttänyt se, miten autonkuljettaja on päässyt tukalasta paikasta pois. IS:n kuvaajan ottamista ilmakuvista käy ilmi, että kuljettajanpuoleisen oven ikkuna on joko auki tai rikki. On siten mahdollista, että kuljettaja on kömpinyt ikkunasta ja painunut tiehensä.Poliisi jatkaa asian selvittämistä, ja tapahtumien tarkka kulku selvinnee sen tutkimuksissa.