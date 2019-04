Kotimaa

Käsittämättömään paikkaan päätyneen Skodan kuski on edelleen arvoitus – Poliisi: ”Juopon tuuria”

Kyljelleen kääntynyt Skoda Helsingin Maununnevassa on edelleen arvoitus. Auto on juuttunut Hämeenlinnanväylällä kahden meluaidan väliin.Poliisille on epäselvää niin kuljettajan henkilöllisyys kuin tapahtumien kulku.Esitutkinta on edelleen käynnissä, Helsingin poliisista kerrotaan. Poliisi on ottanut paikalta näytteitä.Villejä arvauksia liikkuu poliisikunnassa. Mahdollisesti kyseessä on rattijuoppo.– Hän on todennut parhaaksi poistua pelipaikalta ennen kuin Kissalan pojat tulevat. Miksi joku poistuisi paikalta, jos hänellä ovat puhtaat jauhot pussissa, poliisista arvellaan.Miten joku on onnistunut saamaan auton tuollaiseen paikkaan?– Sanotaan, että on juopon tuuria. Kaikki onnistuu eikä tule edes mustelmia.Kuljettajan henkilöllisyys ei ole selvillä.Auto on yhden henkilön nimissä, mutta poliisin mukaan hän on myynyt sen aikoja sitten.– Hän on myynyt auton, mutta ei tiedetä, kenelle hän on sen myynyt.