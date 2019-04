Laukaassa kasvanut 123-vuotias kuusi lähti maailmalle valtavassa Thalassa Doxa -laivassa, joka kertoo paljon koko maailmankaupasta – katso missä kontti kulkee juuri nyt!

Kotimaa

Laukaassa kasvanut 123-vuotias kuusi lähti maailmalle valtavassa Thalassa Doxa -laivassa, joka kertoo paljon k













Otto Jaakkosen









Thalassa





Avainsana









Liberian

Lisää

Illan









https://www.is.fi/aihe/otto-jaakkosen-kuusi/

Pohjanmerelle, Elbe-joen suulle ilmestyi pääsiäisviikon alussa valtava kuusenvihreä konttilaiva. 368 metriä pitkä Thalassa Doxa -alus kääntyi kaakkoon ja alkoi nousta Elbeä hitaasti yläjuoksuun.Matkattuaan jokireittiä satakunta kilometriä alus oli tiistaina 16. huhtikuuta kello 2.40 Euroopan kolmanneksi suurimmassa satamassa Hampurissa.Kahden ruotsinlaivan mittainen laivajätti käännettiin hinaajien avulla ahtaassa jokiuomassa ympäri, ja se peruutti Hampurin Burchardkain konttiterminaalin laituriin. Seitsemän satamanosturia alkoi nostaa kontteja laivasta pois ja siirtää uusia tilalle.kuusesta sahatut laudat sisältävä vihreä Evergreenin kontti oli odottanut Burchardkain terminaalin pinottujen kymmenien tuhansien konttien joukossa viikon, eli siitä asti kun Wybelsum-syöttöaluksen lasti Hampurissa purettiin.Itse kontti oli lähtenyt merille 6. huhtikuuta Hamina-Kotkan satamasta. Ja 123-vuotias kuusi, josta sahatavara oli tehty, oli kaadettu 5. maaliskuuta Laukaan Vihtavuoressa kuusi viikkoa aikaisemmin.Konttiin kiinnitetty jäljitin paljasti, että 16. huhtikuuta kello 18 hiljaiselo päättyi ja kontin ympärillä alkoi tapahtua. Lukkinosturi tarttui konttiin ja siirsi sen laituriin, jossa Thalassa Doxa jo odotti. Otto Jaakkosen kontti siirrettiin nostettiin alukseen seuraavana yönä kello 1.23. Mutta millaiseen?Doxa kuuluu merten jättiläisiin, jonka kaltaiset pitävät yllä globalisoituneen maailmantalouden valtavia tavaravirtoja. Ne kyntävät valtameriä yötä päivää noin 30 kilometrin tuntivauhdilla ja kuljettavat muutamassa viikossa jopa 20 000 merikonttia Aasian teollisuuden suoltamaa tavaraa Euroopan ja Amerikan markkinoille. Vastaavasti Euroopasta löytyy jotain vietävää myös Aasiaan, vaikka suhdanteista riippuen Euroopasta on uhannut tulla hetkittäin tyhjien konttien varasto.Maailman kaupasta 90 prosenttia kulkee laivoilla. Koska tavaran pitää liikkua nopeasti, konttikuljetukset ovat nousseet yhä tärkeimmiksi. Maailman 50 700 rahtialuksesta konttilaivoja on 5 000. Laivojen päästöt ovat olleet runsaasti esillä, mutta tonnikilometreihin suhteutettuna tavara kulkee merillä vähällä energialla. Kun kuljetetaan tonnin lastia yhden yhden kilometrin matka, ovat rekka-auton hiilidioksidipäästöt 80 grammaa, rahtilaivan 7,9 grammaa ja suuren valtamerialuksen 3 grammaa. Aivan viime aikoina valtamerialukset ovat ryhtyneet ajamaan hitaammin vähentääkseen polttoaineenkulutustaan.merikuljetuksissa on suuri koko, joka auttaa painamaan rahdin hinnan alas. Yhä halvempien rahtien tavoittelu on näkynyt konttialusten koon kasvuna. Konttialusten mittayksikkö on TEU. Se tarkoittaa yhtä 20 jalan konttia. Thalassa Doxan kapasiteetti on 13 808 TEU:ta.Thalassa Doxa on merenkulkutermeillä ULCV (Ultra Large Container Vessel) eli erittäin suuri konttialus. Kun Thalassa Hellas-luokan konttilaivoja alettiin rakentaa Hyundai Heavy Industries Ulsanin telakalla Koreassa 2012, silloin 14 000:n TEU:n laivat olivat maailman suurimpia.Nyt maailman suurimman konttilaivan titteliä pitää 2017 valmistunut 400 metriä pitkä OOCL Hong Kong, joka ensimmäisenä konttialuksena ohitti 21 000:n TEU:n rajan. Siihen mahtuu 10 000 täysperävaunurekan lasti. 368 metriä pitkä Thalassa Doxa on nykyisin melko tyypillinen ULCV.Kun Otto Jaakkosen kuusen ensimmäinen merimatka Hamina-Kotkan satamasta alkoi, se oli 1 306 TEU:n Wybelsum-syöttö­aluksen kannella. Konttialusten koko on kasvanut myös Itämerellä. Suurimmat ovat nykyisin 4 000 TEU:n kokoisia.Niiden leveys alkaa olla liikaa Suomen suurimman vientisataman Hamina-Kotkan nostureille. Thalassa Doxan kokoa valottaa hyvin, että siihen mahtuisi kymmenen 168- metrisen Wybelsumin kuljettamat kontit.lipun alla purjehtivan Thalassa Doxan omistaa upporikkaan kreikkalaisen laivanvarustajasuvun Lemoksen Enesel-yhtiö. Se on vuokrannut aluksen taiwanilaiselle operaattorille Evergreenille kymmenen vuoden sopimuksella.Merenkulkualan lähteiden mukaan yksittäisen Thalassa-luokan yhden kontti­aluksen hinta oli 102 miljoonaa euroa. Se on noin viidennes Mayerin Turun telakalla valmisteilla olevan uusimman risteilyaluksen hinnasta.Thalassa Doxan 11-sylinterisen MAN B&W -kaksitahtidieselin yhden sylinterin teho on 7 900 hevosvoimaa. Kun niitä aluksessa on 11 peräkkäin, on moottorin teho on 86 917 hevosvoimaa. Se antaa alukselle 23 solmun nopeuden, 43 kilometriä tunnissa.ällistyttäviä lukuja maailmankaupan tavaravirtoja siirtävistä jättilaivoista. Thalassa-luokan laivamoottoreiden sylinterin läpimitta on 900 milliä. Mäntä ja männänvarsi painavat yhteensä 4 500 kiloa. Kun Thalassa Doxa ajaa matkavauhtia ja moottori pyörii noin 80 kierrosta minuutissa, niin sen sylintereissä singahtelee edestakaisin 30 henkilöauton painon verran terästä puolitoista kertaa sekunnissa.Iskutilavuuksia ei laivakoneissa lasketa, mutta tehdään se kuitenkin autoilijoiden iloksi. MAN S 90 -moottorin sylinterimitat ovat 900 x 2 600 milliä. Yhden sylinterin iskutilavuus on 1 670 litraa ja laivan moottorin kokonaisiskutilavuus mykistävät 18 370 litraa.Koostaan huolimatta Thalassa-luokan konttialukset kuluttavat polttoainetta kymmenen prosenttia edeltäjiään vähemmän. Päivässä öljyä palaa 175 tonnia, mikä oli joskus tyypillinen lukema 8 000 TEU:n aluksille ja neljänneksen vähemmän kuin kokoluokan aluksilla on tapana.hämärtyessä Hampurissa 17. huhtikuuta Thalassa Doxa lähti liikkeelle.Yli 10 000 kontin joukossa oli yksi vihreä Evergreenin kontti, jossa Otto Jaakkosen 123-vuotiaasta kuusesta sahatut laudat olivat. Ne eivät siis jääneetkään Eurooppaan, vaan lähtevät jonnekin vielä kauemmaksi valtamerten taakse. Minne, se alkaa selvitä muutaman päivän kuluttua, kunhan laivan reitti piirtyy kartalle.