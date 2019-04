Kotimaa

”Rajanaapuri” kaahasi 163 km/h – puolentoista tunnin visiitistä pakkopaluu ja porttikielto Suomeen

Autoilija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ilmoitti hätäkeskukseen hurjasta kaaharista Sodankylässä. Hänet ohitti nelostiellä ulkomaan tunnuksissa oleva auto, joka ajoi kovaa vauhtia perjantai-iltapäivänä. Auto oli menossa etelää kohti.Poliisipartio tapasi kaaharin Sodankylän pohjoispuolella. Poliisi mittasi autoilijan nopeudeksi 163 km/h, kun nelostiellä on nopeusrajoituksena sata kilometriä tunnissa.Kuljettajaksi osoittautui ulkomaalainen mies, joka oli tullut Suomeen puolitoista tuntia aiemmin. Autossa ei ollut muita matkustajia.Poliisi käännytti miehen saman tien kotimaahansa. Hänelle määrättiin kaksi vuotta maahantulokieltoa.Poliisi on vaitonainen kuljettajan kansalaisuudesta.– Ei meillä ole ollut tapana kertoa kansalaisuutta. Sen voi sanoa, että kyseessä on rajanaapuri, tilannekeskuksesta kerrotaan.Ylinopeus oli sen verran suuri, että miestä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Hän tulee aikanaan vastaamaan tekosistaan käräjäoikeuteen.