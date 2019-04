Kotimaa

Omakotitalo roihuaa Keravalla – kolme ihmistä pelastautui asunnoista

Sammutustyöt jatkuvat vielä useita tunteja. Paikalla on kymmenen pelastusyksikköä.

Keravalla





kaksikerroksisen puutalo palaa Kytömaantiellä.Kolme henkilöä on pelastautunut asunnoista, pelastuslaitos kertoo. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole tietoa.Sammutustyöt jatkuvat vielä useita tunteja. Paikalla on kymmenen pelastusyksikköä. Palo on luokiteltu keskisuureksi paloksi.Hätäkeskus sai palosta ilmoituksen kello 8.38.