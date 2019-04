Kotimaa

Ei takatalvea näköpiirissä: Sää jatkuu poutaisena ja aurinkoisena





Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, idässä on aurinkoista. Tuuli on heikkoa, joskin saattaa yltyä länsirannikolla paikoin kohtalaiseksi. Päivälämpötila on maan länsiosan aurinkoisilla alueilla 15-17 astetta, itärajalla sekä maan pohjoisosassa ollaan lähempänä 10 astetta. Yöllä on kylmää selkeillä alueilla.Pääsiäissunnuntaina lounaanpuoleinen tuuli voimistuu. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja aurinkoinen, illalla pilvisyys paikoin lisääntyy. Pohjois-Suomen yli liikkuu ajoittaisia sateita itäkaakkoon. Illalla myös Lapissa selkenee monin paikoin, joskin alueelle alkaa virrata viileämpää ilmaa. Yöllä maan itäosassa voi vähän sataa.Toisena pääsiäispäivänä vallitsee lounainen ilmavirtaus. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy, ja illemmalla lähinnä Lappiin saapuu sateita lännestä. Muualla sää on poutainen ja melko aurinkoinen. Päivälämpötila on etelän ja lännen sisämaassa 15-17 astetta, idässä noin 10 astetta. Lapissa lämpötilat vaihtelevat 5 ja 10 asteen välillä.