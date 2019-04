Ennusteet lupaavat poikkeuksellista lämpöaaltoa Suomeen: 20 astetta ylittymässä – ”Ei tiedä vaikka 25 asteeseen olisi mahdollisuus”

Kotimaa

Ennusteet lupaavat poikkeuksellista lämpöaaltoa Suomeen: 20 astetta ylittymässä – ”Ei tiedä vaikka 25 asteesee

Lämpötilat saattavat olla jopa poikkeuksellisia













Mahdollisuus jymypaukkuun





Vapun sää näyttää tavallista lämpimämmältä

Ulkoilijat lähtivät liikkeelle