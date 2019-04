Kotimaa

Liikenne on vilkastunut aamusta, mutta sujuu hyvin

Pitkäperjantain liikenteen arvioidaan olevan nyt vilkkaimmillaan.

Pääsiäisliikenne on vilkastunut aamusta, mutta ruuhkia ei ole syntynyt minnekään, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta. Keskuksen mukaan liikenne on sujunut rauhallisesti keväisessä kelissä.



Vilkkainta liikenne on pääkaupunkiseudulla Nelostiellä. Tieliikennekeskuksen mukaan moottoritiet vetävät hyvin nyt liikenteessä olevan määrän, eikä jonoja uskota syntyvän.



