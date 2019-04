Kahden afganistanilaismiehen taistelu toi voiton Maahanmuuttovirastosta – nyt selvitetään ”sisäisen paon” mahdollisuutta

Kotimaa

Kahden afganistanilaismiehen taistelu toi voiton Maahanmuuttovirastosta – nyt selvitetään ”sisäisen paon” mahd

Kumpikin mies

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuuttovirasto

Ensimmäisen

Toisen

Korkein









KHO