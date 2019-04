Kotimaa

Pitkäperjantaina viilenee hieman – pilvimassoista huolimatta laajalti aurinkoista

Pitkäperjantaina viilenee hieman – pilvimassoista huolimatta laajalti aurinkoista

19.4. 2:02

Sää jatkuu tänään hieman viileämpänä kuin mihin aiemmin viikolla on ehditty tottua.

Torstaista kevään ennätyslukemaa ei nähtävästi siis tavoitella. Ylin mitattu lukema oli torstaina Ilmatieteen laitoksen mukaan 19,3 astetta.



Lounais-Suomessa päästäneen nyt 17 asteen tietämille. Muualla maassa on pilvisempää ja viileämpää. Syynä tähän on Lapin ylitse liikkuva matalapaineen alue.



Hajanaisia sateita voi tulla maan itäosissa, mutta sademäärät jäävät kuitenkin varsin vähäisiksi.



Ilmatieteen laitoksesta vakuutetaan, että sää on pilvimassoista huolimatta perjantaina laajalti aurinkoista.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.