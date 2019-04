Kotimaa

Kommentti: Juha Sipilän synnit

Vuonna

Juha Sipilä vaikutti kiltiltä ja kohteliaalta mieheltä, joka puhuisi vain kun pyydetään ja silloinkin mukavia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2019

Keskustassa on tapana sanoa, että rakennetuilla silloilla ei vaaleja voiteta vaan rakentamattomilla.

Viime kesäkuussa

Puoluesihteeri Pirkkalainen päätti varjella julkisuuskuvaansa ja hävisi hiljaa takavasemmalle kesken onnettoman operaation.

Viime tiistaina