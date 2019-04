Sanna eli tavallista elämää, kunnes perheeseen tuli mustaan kaapuun pukeutunut toinen vaimo – IS paljastaa kantasuomalaisten naisten avainroolin radikaalissa muslimiverkostossa

Kotimaa

Ilta-Sanomat julkaisee pääsiäisen aikana uudelleen joitakin alkuvuoden luetuimpia juttuja. Tämä artikkeli julkaistiin alun perin 30.3. 2019.

Salaisiin keskusteluryhmiin Fatima kutsui vain harvat ja valitut. Hän ylisti niissä pyhää sotaa.

– Uskon islamiin ja haluan elää islamilaisella tavalla, mutta tämä on jotain kauheaa.Kasvoista ei näkynyt kuin uurteiden ympäröimät silmät, mutta aksentista ei voinut erehtyä. Mustaan kaapuun pukeutunut nainen ei valehdellut kertoessaan CNN:n toimittajalle olevansa Sanna https://www.is.fi/haku/?query=sanna Suomesta. Maaliskuun alussa kuvatulla videolla kuului, kuinka hän puhui resuisille lapsilleen suomeksi.Sanna puhui toimittajille syyrialaisella aavikolla, Isisin viimeisen tukikohdan Baghuzin liepeillä. Hän oli antautunut kaupunkia piirittäneille kurdijoukoille.Emme tiedä varmaksi, missä Sanna juuri nyt on. IS uutisoi maaliskuussa, että National Geographic kertoi tavanneensa Sannan Al-Holin leirillä Syyriassa.CNN:n artikkelissa aiemmin Sanna kertoi haluavansa palata Suomeen, mutta matka on pitkä ja mutkikas kurdijoukkojen kokoamisleiriltä. Monen mielestä hänellä ei ole oikeutta paluuseen.Vielä vuosikymmenen alussa Sanna eli marokkolaisen miehensä kanssa tavallista perhe-elämää pääkaupunkiseudulla. Mitä sitten tapahtui? Miksi Sanna päätyi lapsineen syyrialaiselle aavikolle?Ilta-Sanomat otti selvää. Taustalta paljastui itähelsinkiläinen radikaalia islamintulkintaa harjoittava verkosto, jonka johtohahmoihin kuuluu kantasuomalainen nainen. Kutsumme häntä tässä jutussa nimellä Fatima https://www.is.fi/haku/?query=fatima . Oikealla nimellään tässä jutussa esiintyy vain Sanna.Fatima on käynyt myös omien lastensa kanssa Syyriassa, ja vuonna 2016 hän sai tuomion lapsikaappauksesta.Vuonna 2013 tästä naisesta tuli Sannan sisarvaimo.oli alun perin suomalainen nimi, olkoon se vaikka Laura. Hän syntyi 1970-luvun alussa kantasuomalaiseen perheeseen. Laura eli lapsuutensa pääkaupunkiseudulla. Isä oli yritysjohtaja, joka vaikutti myös politiikassa.Lauran vanhemmat erosivat, kun hän oli vielä pieni. Laurasta tuli läheisempi äitinsä kanssa, mutta hän asui teini-ikäisenä yhden vuoden Lähi-idässä, jossa hänen isänsä oli tuolloin töissä.Laura tapasi 1990-luvun puolivälissä kuusi vuotta vanhemman gambialaisen miehen, jonka kanssa hän meni naimisiin. Siihen katkesivat välit isän kanssa.– Minulla ei ole ollut hänen kanssaan tekemistä 20 vuoteen, isä sanoi Ilta-Sanomille.Mies oli islaminuskoinen, mutta hän noudatti useimpien gambialaisten tavoin varsin maltillista islamintulkintaa. Laura otti uskonnon vakavammin. Kun pariskunnan kolmas lapsi syntyi, he erosivat. Lapset jäivät Lauralle, joka työskenteli hoitoalalla.Tässä vaiheessa Laura oli jo vaihtanut etunimensä arabiankieliseksi.Helsinkiin oli syntynyt 2000-luvun alussa erittäin kovaa salafistista islamintulkintaa noudattanut ryhmä. Sen johtohahmoina toimi kolme yhdysvaltalaista miestä. Muut jäsenet olivat enimmäkseen kantasuomalaisia.Ryhmä kokoontui tavallisesti yksityisasunnossa Itä-Helsingin Vuosaaressa. Miehet ja naiset olivat eri huoneissa. Naisten puolella puhetta piti useimmiten Fatima tai Talibah https://www.is.fi/haku/?query=talibah . Molemmat osasivat arabiaa ja luettelivat Koraanin säkeitä muistista.Suomalainen Talibah oli kääntynyt islamiin jo 17-vuotiaana. Hän löysi pian sen jälkeen internetistä amerikkalaisen muslimimiehen, jonka hän toi Suomeen.Talibah erosi miehestään 2006 ja jätti ryhmän. Mies solmi myöhemmin islamilaisen avioliiton Fatiman kanssa. Sitä ennen Fatima oli ollut muutaman viikon ajan naimisissa ryhmän toisen yhdysvaltalaisen johtohahmon kanssa.Pika-avioliitot eivät ole suomalaisten salafistien keskuudessa harvinaisia. Miehet ja naiset eivät saa seurustella keskenään, ja avioliitot solmitaan lähinnä puolison uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Liittoja ei rekisteröidä virallisesti, ja ne ovat harvoin kestäviä.Helmikuussa 2011 Fatima sai neljännen lapsensa algerialaisen miehen kanssa. Ei tiedetä, onko tämä koskaan käynyt Suomessa. Puhuttiin, että mies oli ollut vankina Guantanamo Bayssa ja kuoli myöhemmin pyhässä sodassa.on karismaattinen hahmo. Kun hän siteeraa Koraania muiden naisten edessä sormi pystyssä, on hänen sanojaan vaikea epäillä. Hänestä tuli Vuosaaren salafistiverkoston johtava nainen, jonka opetuksiin luottivat paitsi käännynnäiset, myös monet syntyperäiset muslimit, joiden perheissä uskontoa ei ollut harjoitettu aktiivisesti.Fatima oli mukana yhdistyksessä, joka julkaisi suomenkielistä islamilaista kirjallisuutta. Vuodesta 2004 lähtien hän oli aktiivinen ylläpitäjä internetin Islamtieto.com-keskustelupalstalla. Fatima kirjoitti palstan viesteistä yli puolet. Niissä hän jakoi salafistisia luentoja ja käänsi oppeja suomeksi. Fatima piti tiukkaa järjestystä palstalla.”Tiedoksi kaikille rekisteröityneille jäsenille, yksityisviestejä lähetellään vain äärimmäisessä hädässä, jos silloinkaan, vastakkaiselle sukupuolelle eikä minkäänlaisen keskustelun merkeissä”, hän kirjoitti.Myös arkisista asioista keskusteltiin. Naiset vaihtoivat reseptejä tai kertoivat miten tiukan islamintulkinnan mukainen elämä sujui Suomessa. Koraani ja hadithit eli perimätieto profeetta Muhammedista https://www.is.fi/haku/?query=muhammedista määrittivät elämäntavat pienintä yksityiskohtaa myöten. Fatima kasvatti lapsiaan ankarasti oman islamintulkintansa mukaan.”Itä-Helsingin peruskouluissa tai ainakin Vuosaaressa on ala-asteen opetuksen kanssa ollut helppoa. Musiikintunneilla saa kuunnella MP3-soitinta tai joskus jopa vaihtoehtoisesti poistua luokasta”,Fatima kirjoitti.”Kuvaamataidon tunnilla taas on annettu tiedote, että meillä ei piirretä ihmisiä ja eläimiä, siis sielullisia olentoja, ja tämäkään ei ole tuottanut ongelmaa.”Fatima kirjoitti keskustelupalstalla myös politiikasta, kuten Guantanamo Bayn vangeista tai Syyrian tilanteesta.”Allaah tuokoon apunsa ja voittonsa Hänen uskollisille palvelijoille ja tuhotkoon vihollisten joukot. Aamiin”,Fatima toivotti Jabhat Al-Nusralle kesäkuussa 2013.Yhdysvallat oli julistanut Syyriassa toimivan Jabhat Al-Nusran terroristijärjestöksi puoli vuotta aikaisemmin.salafistipiireissä hijra oli tärkeä termi. Islamilainen ajanjakso alkaa profeetta Muhammedin hijrasta. Sillä tarkoitetaan hänen muuttoaan seuraajiensa kanssa Mekasta Medinaan.Myös suomalaiset salafistit haaveilivat hijrasta. Heidän tulkintansa mukaan muslimi ei saanut asua vääräuskoisten maassa.Tällä vuosikymmenellä radikaalit muslimit ympäri maailman ovat nähneet Syyrian hijran tärkeimmäksi kohteeksi. Maassa riehuu sisällissota presidentti Bashar Al-Assadin https://www.is.fi/haku/?query=bashar+al-assadin hallintoa vastaan. Assad kuuluu alaviitteihin, jotka ovat shiiamuslimeja.Maailman muslimeista valtaosa on sunneja, niin myös salafistit. Heistä kiivaimpien mukaan shiiat eivät ole muslimeja lainkaan. Tämän mielipiteen jakoi myös Fatima. Hän ylpeili uskonsisarilleen, kuinka hänen alle kouluikäinen poikansa osasi huutaa ”kuolema shiioille”.Monet Assadia vastaan taistelevat kapinallisryhmät vannoivat sunnilaisen islamin nimiin. Niiden joukkoihin lähdettiin myös Suomesta. Karin Creutz https://www.is.fi/haku/?query=karin+creutz ja Juha Saarinen https://www.is.fi/haku/?query=juha+saarinen julkaisivat 2016 tutkimuksen Suomesta Syyrian ja Irakin konfliktikentälle suuntautuva liikkuvuus https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=14202 . Heidän mukaansa lähtijät kokivat vahvaa sympatiaa maailmanlaajuisen muslimiyhteisön, umman kanssa.”Heidän maailmankuvalleen on tunnusomaista näkemys, jossa uskostaan kiinni pitäviin muslimeihin katsotaan kohdistuvan väkivaltaa, vainoa ja torjuntaa niin paikallistasolla kuin koko globaalissa järjestelmässäkin. Heidän näkemyksensä mukaan Syyrian ja Irakin konfliktien kansainvälinen vetovoima syntyy ennen kaikkea tarpeesta puolustaa ’muslimiveljiä’ ja ’-sisaria’”, tutkijat kirjoittavat.Suojelupoliisi on tunnistanut yli 80 Syyrian ja Irakin konfliktialueille matkustanutta suomalaista, mutta todellinen luku on suurempi. Kaikki heistä eivät ole osallistuneet taisteluihin.Suojelupoliisin arvion mukaan Isis eli Irakin ja Syyrian islamilainen valtio on ollut suomalaisten lähtijöiden keskuudessa houkuttelevin järjestö.Eniten Suomesta matkusti ihmisiä konfliktialueille vuonna 2014. Isis julisti kalifaatin kesällä 2014, ja siitä tuli joidenkin suomalaistenkin muslimien mielessä utopia, paikka jossa islamia saattoi harjoittaa sen puhtaimmassa muodossa.Suomesta Syyriaan matkustaneista miehistä on puhuttu julkisuudessa paljon, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt naisten rooli. Sisäministeriö kiinnitti asiaan huomiota viime vuonna julkaisemassaan Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160777 ”Pääasiallisesti naisten rooli keskittyy kodinhoidon ja lasten kasvattamisen ympärille, mutta naiset voivat ja ovat yhä kiinnostuneempia toimimaan myös muissa tehtävissä, kuten harjoittamaan esimerkiksi hoivatyötä, osallistumaan propagandan tuottamiseen tai toimimaan aseellisissa tehtävissä”, raportissa kerrottiin.Suojelupoliisin arvion mukaan konfliktialueille lähtijöistä noin 20 prosenttia on naisia. Se tarkoittaa noin 20:a suomalaista naista, joiden mukana alueelle on päätynyt noin 30 lasta.”Syyriaan ja Irakiin lähteneet naiset ovat ennen lähtöään olleet verkostoituneita keskenään, eli myös naisten kohdalla voidaan puhua verkostosta ja vertaisvärväyksestä”, sisäministeriön raportti huomautti.Kaikki Syyriaan lähteneet naiset eivät ole kuuluneet samaan verkostoon kuin Fatima, mutta monella heistä on häneen suora yhteys.on syntynyt samana vuonna kuin Fatima. Hän on kotoisin Kaakkois-Suomesta. Muun muassa matkaoppaana työskennellyt Sanna meni 2001 naimisiin itseään kahdeksan vuotta nuoremman marokkolaisen Rahimin https://www.is.fi/haku/?query=rahimin kanssa. Häitä juhlittiin suomalaisessa kirkossa. Sanna kertoi CNN:n toimittajalle kääntyneensä muslimiksi 14 vuotta sitten, joten se tapahtui vasta vuosia avioliiton solmimisen jälkeen.Pariskunta asettui pääkaupunkiseudulle, jossa he elivät naapureiden mukaan tavallista suomalaista elämää. Rahim työskenteli LVI-alalla, Sanna oli kotiäiti. Perheeseen syntyi kolme lasta vuosina 2006–12. Jonkin aikaa esikoisen syntymän jälkeen Sanna alkoi käyttää hiukset peittävää huivia ja mies kasvatti huomattavan parran. Muuten he käyttäytyivät edelleen normaalisti.Kesäkuussa 2013 Sanna ja Rahim panivat vireille avioeron. Samaan aikaan perhe sai uuden jäsenen: Fatimasta tuli Rahimin toinen vaimo. Avioerossa oli kyse vain muodollisuudesta. Eräs Fatiman tunteva henkilö selittää, että islamin mukaan vaimot eivät saa olla eriarvoisessa asemassa. Siksi ei käy päinsä, että miehellä on vain yhden kanssa virallinen avioliitto.Pian tämän jälkeen Rahim jätti Suomen. Seuraavaksi lähtivät Fatima ja hänen neljä lastaan. He hakeutuivat loppuvuodesta 2013 Syyriaan. Viimeisenä perheestä Syyriaan lähtivät Sanna ja hänen lapsensa.Fatima oli Syyriasta edelleen yhteydessä suomalaisiin uskonsisariinsa salatun yhteyden kautta. Hän kehui sitä muun muassa ”neitsyiden paratiisiksi”, jossa komeat uskonsoturit käyskentelivät kaduilla ja lampaanlihaa riitti.Salaisiin keskusteluryhmiin Fatima kutsui vain harvat ja valitut. Hän ylisti niissä pyhää sotaa. Fatima siteerasi muun muassa hadithia, jossa kerrottiin taistelijan leikanneen oman kätensä voidakseen jatkaa kamppailua vääräuskoisia vastaan.Keskusteluryhmiin kuulunut nainen ei muista Fatiman koskaan maininneen nimeltä Sannaa. Hän puhui vain co-wifesta, sisarvaimosta, yleensä vähättelevään sävyyn. Vaikutti siltä, että perheen hengellistä elämää johdatteli Fatima.ylistyksestä huolimatta tilanne oli Syyriassa noihin aikoihin jo hyvin sekava. Kapinallisryhmät muodostivat liittoumia ja taistelivat toisiaan vastaan. Sota oli houkutellut maahan kirjavaa porukkaa, jonka motiivit olivat vaihtelevat. Suomalaisten asuinpaikoissakin taistelijat saattoivat suorittaa aamuherätyksen ampumalla seinään rynnäkkökiväärillä.Monen suomalaisen romanttinen käsitys uskonveljien oikeutetusta puolustamisesta karisi, ja he palasivat Suomeen. Myöhemmin osaa palanneista syytettiin oikeudessa terrorismirikoksista. Syytteet terrorismista kaatuivat käräjäoikeudessa tammikuussa 2018.Ilta-Sanomat on tutustunut tapauksen esitutkintamateriaaliin. Erään todistajan mukaan Fatima oli moittinut yhtä palanneista, että tämä ei ole mies vaan karkuri.Myös Fatimaa kuulusteltiin todistajana. Hän kiisti väitteen.– Aika outoja puheita, en koe noita omiksi sanoikseni. Ainakaan en koe puhuneeni mistään taisteluista. Olen ehkä korkeintaan puhunut siitä, ettei hän ole jäänyt sinne auttamaan vaan ainoastaan käynyt ja lähtenyt pois, Fatima sanoi poliisille.Myös Fatima lapsineen palasi Suomeen tammikuussa 2014. Heidät pidätettiin Syyrian ja Turkin rajalla ja lähetettiin kotimaahansa. Fatima sai kahden vuoden matkustuskiellon Turkkiin.Fatiman kanssa Suomeen palasi myös suomensomalialainen Halima https://www.is.fi/haku/?query=halima . Hän oli matkustanut Syyriaan yhdessä aviomiehensä kanssa, mutta heille tuli ero. Halima palasi pian Syyriaan, nyt Isisin hallitsemalle alueelle. Kukaan ei tiedä, missä Halima on nyt.Sanna ilmoitti helmikuussa 2015 muuttaneensa äitinsä kotiin, mutta saman vuoden aikana hän oli jo Syyriassa kolmen lapsensa kanssa. Hekin päätyivät Isisin kalifaatin maille.Kesällä 2015 Syyriaan matkustivat myös suomalainen Anna https://www.is.fi/haku/?query=anna ja hänen suomensomalialainen miehensä Ali https://www.is.fi/haku/?query=ali . Anna oli kasvanut tavallisessa suomalaisperheessä ja käynyt rippikoulun. Hän kääntyi muslimiksi hieman ennen kuin meni naimisiin Alin kanssa. Jo sitä ennen Annalla oli kaksi lasta toisen somalialaisen miehen kanssa.Anna otti uuden uskontonsa erittäin vakavasti. Hän nousi pian Fatiman ”oikeaksi kädeksi”. Ali tuki vaimoaan uskonasioissa. Hän oli ollut syytettynä somalialaisen terroristijärjestön al-Shabaabin rahoittamisesta. Kun Ali pääsi tutkintavankeudesta, pari lähti Annan lasten kanssa Syyriaan https://yle.fi/uutiset/3-9460874 . Siellä Anna kirjoitti artikkelin Isisin propagandalehteen https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000001230780.html Anna kertoi artikkelissa poikansa kuolleen Syyriassa. Kukaan ei tiedä, mitä Annalle, Alille ja Annan toiselle lapselle on sen jälkeen tapahtunut.Fatima ei viihtynyt kauaa Suomessa. Toukokuussa 2015 hän matkusti ystävänsä nimissä ostetuilla laivalipuilla Tallinnaan.Fatiman kolmen vanhimman lapsen isä ilmoitti poliisille epäilevänsä äidin vievän lapset Syyriaan. Fatimasta tehtiin kansainvälinen etsintäkuulutus.Tammikuussa 2016 poliisi sai tietää, että Fatima ja hänen lapsensa oli otettu kiinni Ukrainassa, Kiovan lentokentällä. Hän oli aikeissa lentää lapsineen Georgiaan. Fatima vangittiin ja lapset palautettiin Suomeen.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Fatiman lapsikaappauksesta neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tapauksen esitutkintamateriaalista käy ilmi, kuinka Fatima selitti matkaansa kuulusteluissa.– Halusimme pitää lomaa, ja minulla on ollut tuttuja elämän varrelta Kaukasiasta. Tykkään maantieteellisesti Georgiasta. Georgiasta olisi päästy Turkkiin ja sitä kautta Jordaniaan. Jordaniaan ei pääse suorilla lennoilla, hän selitti.Kun poliisi kysyi, miksi Fatima oli maininnut jättämässään muuttoilmoituksessa algerialaisen osoitteen, kertoi tämä sen olevan nuorimman lapsensa isän kotitila.Suomen Algerian-suurlähetystöstä kerrotaan Ilta-Sanomille, että Fatiman antama osoite ei ole todellinen algerialainen osoite. Siinä mainittua Wilyat Barakaa ei ole Algeriassa. Sen sijaan Isis oli perustanut Syyriaan 2014 provinssin nimeltään Wilayah al-Baraka.Poliisi kysyi Fatimalta myös, mitä mieltä hän on Syyrian islamilaisesta valtiosta.– Islamilaisia valtioita on monia. Minulla ei ole asiaan mitään mielipidettä, Fatima vastasi.Sannan vaiheista Syyriassa tiedetään vain se, minkä hän kertoi toimittajille Baghuzista paettuaan.Sannalla oli mukanaan neljä lasta, joista yksi on siis luultavasti syntynyt Syyriassa. Sanna kertoi miehensä kuolleen auto-onnettomuudessa. Miehen todellisesta kohtalosta ei ole todisteita.Sannan mukaan hän oli asunut ennen Baghuzia Manbij’ssa, joka oli Isisin vallassa tammikuusta 2014 kesäkuuhun 2016. Toimittajien raporttien mukaan Sanna oli avioitunut uudelleen, ja myös hänen 13-vuotiaan tyttärensä Sumayan https://www.is.fi/haku/?query=sumayan kerrottiin olevan naimisissa.2019 Helsingin Uudella ylioppilastalolla pidetään luento islamista ja taloudesta. Fatima on ilmoittanut Facebookissa osallistuvansa luennolle. Paikalla on yksi mustaan kaapuun pukeutunut nainen. Hänestä näkyvät ainoastaan silmät, kädetkin ovat mustien hansikkaiden verhoamat.Ilta-Sanomien toimittaja lähestyy rappukäytävässä naista ja kysyy, onko hän Fatima.– Kyllä olen.

Oletko Rahimin leski?

– Mistä sä... Mistä tämä tieto on?Tässä vaiheessa toimittaja esittelee itsensä Ilta-Sanomien toimittajaksi.– Minulla ei ole mitään kerrottavaa siitä.Kun toimittaja on poistumassa, Fatima lähestyy häntä ja tiedustelee uudestaan tämän nimeä sekä työnantajaa. Hän sanoo, että voisi soittaa poliisit.Fatima haluaa tietää, mistä tiedot ovat peräisin. Toimittaja kertoo, että Ilta-Sanomat selvittää Sannan vaiheita ja kysyy, tietääkö nainen tästä mitään tai tietääkö ketään, joka tietäisi.– Tiedän vain mitä lehdistä olen lukenut.Pian tämän jälkeen Fatiman käytös muuttuu aggressiiviseksi. Hän muun muassa ottaa kuvan toimittajasta ja seuraa tätä.Otamme muutaman päivän kuluttua välikäden kautta uudelleen yhteyttä Fatimaan. Hän ilmoittaa kieltäytyvänsä haastattelusta, koska uskoo että se ”ei edistä islamin asioita”.Jutun lähteinä on käytetty lukuisia henkilöhaastatteluja ja poliisin esitutkintapöytäkirjoja.