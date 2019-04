Eine, 21, ja Riitta, 23, löytyivät murhattuina suohaudasta vuonna 1959 – aiemmin salattu poliisin materiaali paljastaa, miten tapahtumat oikeasti etenivät

Kotimaa

Eine, 21, ja Riitta, 23, löytyivät murhattuina suohaudasta vuonna 1959 – aiemmin salattu poliisin materiaali p













Polkupyörien









Aamulla









Sylvin sydänalassa läikähtää pelko, kun hän näkee mopedimiehen kääntyvän tyttöjen perään.

Kun laiva





Tytöt





Ilta

Mies ei enää katso taakseen, vaan kulkee leiriä kohti.

Heikki





Tytöt eivät laske poikia telttaansa. Tytöt sanovat, ettei heillä ole ollut telttavieraita tähänkään asti eivätkä he ota nytkään.

Nuorten









Kun





Elämän merkeistä tulee kuoleman todisteita.





Keskiviikkona









Heinäveden





21. elokuuta





Ihmiset

Einen äiti joutuu ottamaan musertavan viestin vastaan ilman miehensä tukea. Isä saa surusanoman työmaalleen. Ainokaista, elämän valoa, ei enää ole.





Tulilahdella





Etsinnöistä huolimatta kateisiin jäävät tyttöjen panamahatut, kahdet sortsit, valkoiset rintaliivit, rannekello, kerrasto, beiget kengät, harmaat villasukat, kaksi telttakankaasta tehtyä pussia ja Altissa-kamera.





Ensimmäiset pidätykset

Pidätyksistä ei tiedä kukaan sivullinen.





Poliisi





Sitten verilöytö





Keijo myöntää

Heinävesi huokaisee helpotuksesta, kun poliisi ei löydä petoa omien poikien joukosta.

Heinävesi

Mättääseen kätketty pöytäveitsi

















Valtiovallan









Kaksi nuorta,





Holmströmin





Kuulusteluissa





Mitään suoranaista näyttöä syyllisyydestä ei pystytä esittämään. Ei ole silminnäkijöitä, sormenjälkiä eikä verijälkiä, jotka sitoisivat Holmströmin ehdottomasti veritekoon.

Mitkä

Tämä artikkeli on julkaistu alkuvuonna 2019 Ilta-Sanomien erikoisjulkaisussa Rikostarinat, joita Suomi ei unohda.