”Tiesin, että Jaakko oli avoliitossa, mutta kävi klassiset...” – Tiina, 33, kertoo suoraan, miksi ryhtyi suhteeseen varatun miehen kanssa

Kotimaa

”Tiesin, että Jaakko oli avoliitossa, mutta kävi klassiset...” – Tiina, 33, kertoo suoraan, miksi ryhtyi suhte

Hänen avopuolisonsa oli hyvin mustasukkainen, ja syystä tietysti.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Melko varmaa kuitenkin on, että lopulta joku tulee loukatuksi.

Vaikka kuinka olisi nähtävillä, että toinen antaa tyhjiä lupauksia, vaaleanpunaiset lasit voivat peittää tilanteen todellisen laidan.

Jos itseään ei kunnioita, eikä vaadi sitä kumppaniltakaan, saattaa käydä niin, että tyytyy vain parisuhteen rippeisiin.