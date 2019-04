Kotimaa

Serkkunsa raa’asti murhannut mies pääsee elinkautisesta vapauteen

Hovioikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeuden

Mies sai elinkautisen vankeusrangaistuksen murhasta ja rattijuopumuksesta. Hän murhasi miesserkkunsa Ruovedellä vuoden 2008 kesäkuussa.Mies vaati nyt Helsingin hovinoikeudelta, että hänet päästettäisiin vapauteen. Hovioikeuden torstaina antamalla päätöksellä mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen 2.11.2020, jolloin hän on ollut vankilassa noin 12 vuotta ja 5 kuukautta.Rikosseuraamuslaitos puolsi myös vapauttamista, kunhan mies on istunut tuomiostaan 12,5 vuotta.mielestä vapauttamista puolsivat miehen aktiivinen osallistuminen vankilan toimintoihin ja kursseihin. Mies on ollut myös pitkään avolaitoksessa ja käynyt töissä vankilan ulkopuolella. Tämän lisäksi hänellä ei ole päihdeongelmaa.– Kaikki rangaistusajan suunnitelman tavoitteet ovat edenneet tai toteutuneet osittain. Hakijan riski syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen oli arvioitu oikeuspsykiatrisessa kokonaisarvioinnissa matalaksi. Myös hakijan korkea ikä oli kokonaisarvioinnissa jossain määrin hänen vapauttamistaan puoltava seikka, hovioikeus totesi.Mies on nykyään 71-vuotias.mielestä vapauttamista vastaan puhui itse teko. Murha oli tehty vakaasti harkiten, minkä lisäksi se oli erityisen raaka ja julma.Mies meni aamuyöllä ladatun haulikon kanssa serkkunsa lukitsemattomaan saunamökkiin, jossa serkku nukkui. Mies ampui serkkuaan haulikolla lähietäisyydeltä kasvoihin.Ennen ampumista mies oli lyönyt uhria haulikon piipulla ja perällä useita kertoja eri puolelle kehoa sekä puukapulalla oikeaan jalkaan. Mies ampui myös ennen murhalaukausta yhden laukauksen uhrin vasemman käden olkavarteen.Helsingin hovioikeuden mielestä itse rikokselle ei voitu antaa kuitenkaan ratkaisevaa painoarvoa vapauttamisharkinnassa, koska siitä on kulunut pitkä aika. Myöskään miehen vankeusajan vähäisillä rikkomuksilla ei ollut ratkaisevaa merkitystä kokonaisharkinnassa.Kokonaisharkinnan perusteella hovioikeus päätti siis päästää miehen ehdonalaiseen.