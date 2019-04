Vainaja on ollut hautaamattomana jo lähes puoli vuotta – nyt lähisukulaisten katkeraan riitaan saatiin vihdoin päätös

Kotimaa

Vainaja on ollut hautaamattomana jo lähes puoli vuotta – nyt lähisukulaisten katkeraan riitaan saatiin vihdoin

Lähisukulaisten riitely vainajan hautapaikasta on vihdoin ratkennut. Vainaja on odottanut säilössä hautaamista lähes puoli vuotta.Helsingin hovioikeus päätti torstaina, että 90 vuoden iässä kuollut nainen haudataan Rovaniemelle, mitä vainajan leski ja poika vaativat. Riidan toinen osapuoli, eli vainajan kaksi tytärtä vaativat, että hautaaminen olisi suoritettu Helsingissä.Puolisot olivat asuneet pitkään Rovaniemellä, jossa vainaja oli tehnyt pitkän ja merkittävän uran. Viimeisiksi elinvuosikseen nainen muutti Helsinkiin siitä syystä, että hänen tarvitsemansa hoito saatiin järjestettyä mahdollisimman hyvällä tavalla.Tyttäret vetosivat siihen, että nainen olisi vuonna 2016 ilmoittanut, että hän haluaisi tulla haudatuksi Helsinkiin. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisun mukaan nainen ei voinut muistisairautensa takia kuitenkaan tämmöistä toivetta esittää.– Lääketieteellisen selvityksen perusteella hovioikeus kuitenkin katsoi, että vainajan henkinen ja oikeudellinen toimintakyky ei ollut enää vuonna 2016 sellainen, että hänen voitaisiin katsoa olleen kykenevä antamaan pätevänä pidettävän tahdonilmaisun hautaamisestaan. Näin ollen vainajan toiveelle ei voitu antaa merkitystä, Helsingin hovioikeus totesi.Niinpä hovioikeus päätti käräjäoikeuden tavoin, että vainaja haudataan Rovaniemelle, kuten leski ja poika toivoivat.– Vainajan Helsingissä asumisen osalta hovioikeus totesi vastaavalla tavalla kuin käräjäoikeus, että asumisella Helsingissä oli haluttu varmistaa asianmukainen hoito ja tästä syystä vainajan kotipaikan vaihtumisesta vuonna 2002 ja vuonna 2009 alkaneesta pysyvästä asumisesta Helsingissä ei voitu tehdä hautaustoimilain tarkoittamaa olettamaa, että hautaamisen tulisi tapahtua Helsinkiin, Helsingin hovioikeus totesi.Ratkaisu on täytäntöönpanokelpoinen, vaikka tyttäret hakisivat korkeimmalta oikeudelta valituslupaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vainaja voidaan vihdoin haudata.