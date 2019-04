Kotimaa

Upea ennuste kiirastorstaille: katso, miten lämpö­ennätykset paukkuvat

Torstaina sää on heikkotuulista, poutaista ja suuressa osassa maata selkeää.Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa 15–18 asteeseen, itärajalla ja Lapissa jäädään 10 asteen tuntumaan. Eilen tehtiin tämän vuoden lämpöennätys Kemiönsaaressa, joten tänään ennätykset saattavat taas paukkua.Perjantaina sää on edelleen poutaista. Pilvisyys lisääntyy hieman maan etelä- ja keskiosassa, aurinko paistaa vielä monin paikoin pilviharson läpi. Tuuli on heikkoa koko maassa.Lämpötila kohoaa etelässä vielä selvästi yli 15 asteeseen, maan pohjoisosassa sää viilenee 5 ja 10 asteen välille.Lauantaina sää muuttuu jälleen selkeämmäksi. Päivällä lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa 15–18 asteen välille, Lapissakin 10–15 asteeseen.