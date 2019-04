Kotimaa

Pääsiäisen menoliikenne käynnistyy tänään vilkkaana

18.4. 3:15

Pääsiäisen varsinainen menoliikenne alkaa tänään.

Kiirastorstai on ollut perinteisesti pääsiäisen vilkkain liikennepäivä, sillä paluuliikenne jakautuu selvemmin usealle eri päivälle.



Myös kaupunkien läheisyydessä pääsiäisliikenteen ajokkimäärät ovat suurimmillaan tänään, ennakoi poliisi.



Maanteillä on siirrytty jo kesänopeuksiin. Jos sää on huono, tulee ajonopeus sovittaa vallitsevien olosuhteiden mukaiseksi.



Poliisi muistuttaa, että ajokelit voivat vaihdella tähän vuodenaikaan paljon eri puolella Suomea.