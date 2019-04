Kotimaa

Mikä on totuus Juha Miedon käsittämättömästä mämminsyönnistä? ”Ei se kesken lopu, voit uskoa!”

Jonkun

Yllä olevalta videolta voit katsoa Juha Miedon tyylinäytteen mämminsyönnistä vuodelta 2017.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mieto