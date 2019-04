Kotimaa

Ikäviä piirteitä saanut välikohtaus tapahtui hämeenlinnalaisessa alakoulussa helmikuussa.Poliisin epäilysten mukaan yksi oppilaista löi 11-vuotiasta luokkakaveriaan yllättäen kädellä pään alueelle kesken englannintunnin. Poika tuupertui lattialle, ja hänen olonsa oli usean päivän ajan heikko.Esimerkiksi tajunnan lasku heikkeni, ja hän kävi sairaalassa tutkimuksissa. Pojalla on epäilty niskavammaa. Isän mukaan lyönti vaurioitti niskanikamavaltimoa.Lähes kaksi kuukautta tapahtuneen jälkeenkin poika oireilee yhä, isä kertoo.– Toipumista on tapahtunut, ja vuotoriskiä ei enää ole. Hän oli tänään (keskiviikkona) Uudessa lastensairaalassa kuntoutuksessa. Hänellä on niskavamma, eli vasen pitkä selkälihas, joka kiinnittyy kallonpohjaan, on täysin krampissa, eikä se tottele hermoston käskyjä. Eli hän ei pysty kääntämään päätä vasemmalle kuin sentin tai kaksi. Oikealle pää kääntyy normaalisti, isä sanoo IS:lle.mukaansa vamma aiheuttaa esimerkiksi kovia päänsärkyjä ja pahoinvointia.– Siellä on oikein patti tuolla niskassa, isä sanoo.Poika on käynyt tapahtuneen jälkeen koulussa, mutta esimerkiksi reppua hän ei pysty itse kantamaan.– Hän on käynyt koulussa saatettuna. Eli Hämeenlinnan kaupunki hoitaa hänen kyyditykset edelleen. Eli liikkua saa kevyesti, mutta reppua hän ei pysty kantamaan vamman takia, isä sanoo.– Luokka on suhtautunut hienosti tilanteeseen. Muut ovat auttaneet, kantaneet muun muassa reppua, isä sanoo.Hänen mukaansa pojalla on edessä ainakin kolmen kuukauden ”intensiivinen” neurofysioterapia edessä, minkä jälkeen tilannetta arvioidaan uudestaan.– Jos lihas tai keskushermosto ei lähde toimimaan, sitten onkin isompi ongelma, isä sanoo.asiassa on yhä kesken. Poliisi on tutkinut asiaa pahoinpitelynä. Koska epäilty tekijä on alle 15-vuotias, hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, eikä asia siten koskaan siirry syyttäjän ja oikeuslaitoksen arvioitavaksi.Koulun rehtori pitää välikohtausta vakavana. Hän ei halua kommentoida sitä, minkälaisia konkreettisia asioita tapahtuneen jälkeen koulussa on tehty.– En voi alaikäisten oppilaiden enkä henkilökunnan asioita tiedottaa. Ne ovat kaupungin ja koulun sisäisiä asioita, rehtori kertoo.Koulun rehtori on sanonut aiemmin IS:lle, että koulussa on leikitty välitunneilla ”leikkiä”, jossa toista oppilasta on lyöty tarkoituksella käteen. Tarkoituksena on ollut se, että iskun saaneelle syntyisi niin sanottu ”puukäsi”.Väkivaltainen ajanviete saattaa olla taustatekijänä kesken oppitunnin tapahtuneelle pahoinpitelylle.Koulun rehtori tuli tietoiseksi väkivaltaisesta ajanvietteestä vasta väkivaltatapauksen jälkeen. Pojat ovat käyttäneet leikistä nimeä ”jutipumppu”.– Pojat ovat kertoneet leikin olevan sen kaltainen, että yritetään saada puukättä aikaiseksi. Eli käsi laitetaan nyrkkiin, nostetaan vähän keskisormea ja sillä keskisormen nivelellä on lyöty olkapään alapuolelle, että tulee semmoinen puukäden tunne, rehtori on sanonut aiemmin IS:lle.– Kun saimme selville, että tämmöistä leikkiä leikitään, niin siitä on keskusteltu ja se on ehdottomasti koulussa kielletty, rehtori on kertonut.