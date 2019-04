Kotimaa

Kolari Lahden keskustassa: Auto katolleen, yksi sairaalaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Lahtelaiset hieroivat iltapäivällä silmiään Saimaankadulla. Kadulla näkyy henkilöauto, joka on kääntynyt katolleen.Hämeen poliisi on parhaillaan selvittämässä tapahtumia. Tapahtumien kulku on vielä arvoitus poliisillekin.– Siellä on ollut henkilöauton ja työkoneen välinen kolari, poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan.Auto on luultavasti törmäyksen voimasta kääntynyt katolleen.Henkilöauton kuljettaja on kuljetettu sairaalahoitoon.