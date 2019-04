Kotimaa

Lidl vetää pitsoja pois myynnistä

17.4. 13:59

Suomen Lidl kertoo poistaneensa myynnistä erän pitsoja pakkausmerkintävirheen vuoksi.

Takaisinveto koskee erää Chef Select 4 Formaggi Pizza -tuotteita. Osassa pakkauksia on virheellisesti ollut kinkku-mozzarellapitsan ainesosaluettelo.



Myynnistä poistettu neljän juuston pitsa sisältää kananmunaa, joka on allergeeni. Kananmunaa ei ole mainittu virheellisen pakkauksen ainesosaluettelossa. Tuote ei sovi kananmunalle yliherkille.



Virheellisellä etiketillä varustettuja pitsoja on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Tuotteiden parasta ennen -päivämäärä on 22.4.2019.



Asiakkaat voivat palauttaa virheelliset tuotteet Lidlin myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.