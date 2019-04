Kotimaa

Oikeuskanslerinviraston Kimmo Hakosesta tiedustelu­valvontavaltuutettu

17.4. 13:30

Apulaisoikeuskanslerin sijainen ja Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen on nimitetty tiedusteluvalvontavaltuutetuksi.

Virka on uusi, ja valtuutettu valvoo tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.



Toimitusministeristö päätti nimityksestä tänään. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kannatti lausumassaan Hakosta tehtävään.



Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lait maaliskuussa. Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on kunnossa eli että tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä.