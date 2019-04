Äiti paljasti kammottavan salaisuuden sukulaismiehestä, joka yritti aina ottaa syliin – sukujen vaietut salaisuudet piinaavat monia

Kotimaa

Äiti paljasti kammottavan salaisuuden sukulaismiehestä, joka yritti aina ottaa syliin – sukujen vaietut salais

Silloin äiti kertoi, että tuo sukulaismies oli ahdistellut häntä vuosia ja lopulta raiskannut, kun hän oli teini.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kylään tuli kaksi minua kymmenkunta vuotta vanhempaa nuorta naista. Sain kuulla, että he ovat isäni ensimmäisestä avioliitosta.

Viimeisillä voimillaan hän yritti kertoa jotain, mutta en saanut sanoista selvää.